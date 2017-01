100 SEKUNDIT: Türgi transpordilennuk kukkus Kõrgõzstanis elumajadele; Tallinki parvlaeva Isabelle sisustus sai tormi tõttu päris tõsiselt kannatada

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse esmaspäev, 16. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Mikser: Trump püüab liitlastele edastada kaht tema jaoks olulist sõnumit

Brüsselis Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil viibiv välisminister Sven Mikser ütles Delfile USA järgmise presidendi Donald Trumpi sõnu NATO iganemise kohta kommenteerides, et Trump püüab oma liitlastele edastada kaht tema jaoks olulist sõnumit ja tema sõnad ei peegelda veel tingimata ta tulevase administratsiooni tegelikku poliitikat.

Vene kindrali kaardil on Soome ja Rootsi Lapimaa sõjapiirkond

Uurija Dmitri Gorenburg avaldas oma blogis pildi, millel kujutatakse Põhja-Euroopa sõjalist olukorda Vene silmade läbi. Osa Soome ja Rootsi põhjaosast on sellel märgitud sõjapiirkonnaks.

VIDEO ja FOTOD: Tormi tagajärjed Tallinki laeval: segi paisatud pood, pikali kukkunud mööbel, laest rippuvad juhtmed

Ööl vastu eelmist neljapäeva Riiast Stockholmi teel olnud Tallinki parvlaeva Isabelle sisustus sai tormi tõttu päris tõsiselt kannatada selgub Läti Delfile saadetud videost.

Vene analüütik Felgenhauer: suurõppusele Zapad-2017 koondatavaid vägesid on Baltimaade jaoks liiga palju, jääb Ukraina

Vene sõjaline analüütik Pavel Felgenhauer rääkis väljaandele Online.ua, et Moskva valmistab ette tõsist regionaalset sõda ilmselt Ukraina vastu. Balti riikide jaoks on mobiliseeritavaid vägesid liiga palju.

Lõunast sisserännanud šaakalitel on täielik õigus olla Eesti looduses

Uuest liigist võib Eesti loodus hoopis kasu saada, sest ta aitab kährikuid tõrjuda.

FOTOD JA VIDEO: Türgi transpordilennuk kukkus Kõrgõzstanis elumajadele, hukkus vähemalt 37 inimest

Kõrgõzstanis kukkus alla Hongkongist Istanbuli teel olnud Türgi transpordilennuk, mille tagajärjel hukkus vähemalt 37 inimest, kellest neli olid lennuki meeskonnaliikmed ja ülejäänud maapinnal.

Õppetund Eesti kaitseks: raketirünnakud sõjalaevade vastu Bab el-Mandebis

2016. aasta oktoobris käis meediast läbi uudiseid, et Bab el-Mandebi väina lähistel on Ühendriikide sõjalaevu rünnatud tiibrakettidega. Püüan avalike allikate üsna vastuolulise info abil vaadelda sündmuste taktikalist poolt ja teha sellest ka Eesti kaitseks vajalikke järeldusi.

Dakari ralli üldvõitja eestlastele: teie olete kõige kõvemad mehed!

Dakari ralli autode arvestuses võitnud prantslane Stephane Peterhansel võttis pärast ränkraske katsumuse lõppu vaevaks tunnustada kõige kurnavamas Malle-Moto klassis edukalt esinenud eestlaste Toomas Triisa ja Mart Meeru ponnistusi.

HEA UUDIS: Kelly Sildaru sõidud Aspeni X-Mängudel jõuavad järgneval kolmel aastal Delfi TV vaatajateni

Delfil on hea meel teatada, et järgneval kolmel aastal, algusega juba järgmisest nädalavahetusest, saab Kelly Sildaru sõitudele Aspeni X-Mängudel kaasa elada eksklusiivselt Delfi TV otseülekande vahendusel.

Eesti uue kaubamärgi loojad eksisid lihtsasti kontrollitavate faktidega

Eesti uue kaubamärgi loojad tegid 200 000 euro eest kaks rumalat viga. Esiteks väidavad nad brändi reklaamkalendris, et "Euroopas on 65 hiidrahnu, neist 60 asuvad Eestis" ja teine kergesti kontrollitav, kuid mitmesaja tuhande euro eest kontrollimata jäänud väide kätkeb Eesti metsasust. Disainerid ja turundajad ütlevad, et "mets katab Eesti pindalast 49%, sellest 40% olevat sertifitseeritult mahe."

Kohus mõistis Tallinna Sadamalt Allan Kiilile ligi 25 000 eurose hüvitise

Harju maakohus mõistis tänase otsusega Tallinna Sadamalt endisele korruptsioonikahtlusega juhatuse liikmele Allan Kiilile ligi 25 000 eurose hüvitise.

