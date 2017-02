100 SEKUNDIT: Tallinna südalinnas tulistati inimest; vabariigi presidendi kantselei krediitkaardikulu suurenes Ilvese ajal järsult

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 2. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Putin vabastas ametist 16 päästeteenistuse, siseministeeriumi ja uurimiskomitee kindralit

Foto: Aleksei Nikolski, AP

Venemaa president Vladimir Putin vabastas oma ukaasiga ametist 16 eriolukordade ministeeriumi, siseministeeriumi ja uurimiskomitee kindralit.

DELFI FOTOD ja VIDEO SÜNDMUSKOHALT: Tallinna südalinnas tulistati inimest, kurjategija pääses põgenema. Politsei otsib kolme põgenenud meest

Foto: Hendrik Osula

Tallinnas Rottermani kvartalis tulistati täna päeval inimest, ohver viidi haavatuna haiglasse.

Õpetajate palk tõuseb tänavu kahel korral, pärast septembrikuist tõusu on alammääraks 1050 eurot

Foto on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

Pedagoogide palgad tõusevad tänavu kaks korda - kõigepealt suurenes palganumber kalendriaasta alguses ning teist korda tõuseb 1. septembril. Õpetajate palgatoetuse osa kasvas võrreldes eelneva aastaga 15,8 miljonit eurot ehk 211,7 miljoni euroni.

FOTO: Politsei palub abi jõhkrates röövides kahtlustatava mehe ohvrite leidmisel

PPA

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo otsib kannatanuid, kes võisid langeda röövimistes kahtlustatava mehe ohvriks.

Koorits: Ilvese krediitkaardi taust - kui oled väike mutter, siis võid isegi väikese summa omastamise eest krimasja saada

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

Eilne "Pealtnägija" tegi loo sellest, et mitmed Toomas Hendrik Ilvese krediitkaardiga tehtud kulutused näevad välja nagu isiklikud kulutused. Raha läks näiteks rokk-kontserdi külastamise ja massaaži peale.

Läbielamised Kreekas: Eesti kodanikust naine: minu kreeklasest abikaasa üritas röövida meie ühist last

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Eesti kodanik Olga* elas jaanuari keskel läbi suure ehmatuse, kui oma kreeklasest abikaasal külas olles võttis mees naise sõnul nende ühise 2,5-aastase poja ja tema passid ning sulges nad oma korterisse. Laps on nüüd emaga Eestis, kuid pidamata on veel viimane kohtuheitlus lõpliku hooldusõiguse eest.

Washington Post: Trump lõpetas telefonikõne Austraalia peaministriga poole pealt toru hargile visates

Ajaleht Washington Post kirjutab oma allikatele viidates USA presidendi Donald Trumpi laupäeval toimunud telefonivestlusest Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga, mis oleks pidanud olema meeldiv mõttevahetus USA ühe vankumatuma liitlase juhiga, kuid selle asemel sõimas Trump Turnbulli põgenikekokkuleppe pärast ja kelkis oma võiduga USA presidendivalimistel. Lisaks sellele viskas Trump väidetavalt pärast 25 minutit toru hargile, kuigi vestlus pidi kestma tunni.

27 teadmata saatusega lapsendatud last

- Illustratsioon: Toom Tragel

2003.–2012. aastal lapsendati Eestist USA-sse 42 last. Eesti on saanud tagasisidet 15 lapse kohta ja 27 lapse käekäigust ei tea me midagi.

Politseimajor Ago Leis: varem või hiljem kohtuvad politsei ja kurjategija kriminaalmenetluses

Politseimajor Ago Leis teab, et kuritegelikuks liidriks ei saa lihtsalt hakata. Selleks tuleb kasvada, areneda, saada toetust ja omada mingit mõjuvõimu. Foto: Rauno Volmar

Keskkriminaalpolitsei politseimajor Ago Leis ütleb, et Eestis on praegu kokku 10–15 klassikalist kuritegelikku ühendust.

Kõik need on politseile teada. Puht Eesti grupeeringuid pärast Assar Pauluse vangi saatmist praegu ei tegutse.

"Pealtnägija": Miks kasutas president Ilves kantselei krediitkaarti massaaži, rokk-kontserdi ja ohtrate veinipudelite soetamiseks?

Vabariigi presidendi kantselei (VPK) on suurim krediitkaardi kasutaja ühe töötaja kohta. Ühest küljest on see ootuspärane, sest president ongi riigi väärikaim esindaja ja eriti välismaal. Samas kasvas krediitkaardikulu järsult just Ilvese ajal ja ulatus ainuüksi viimase kümne kuu jooksul üle 90 000 euro.

