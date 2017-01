100 SEKUNDIT: Tallinki uus laev Megastar tõrkus; Kelly Sildaru tegi X-Mängudel ajalugu

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse esmaspäev, 30. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

KULDMEDAL! Kelly Sildaru kerkis X-Mängude ajaloo noorimaks kahekordseks võitjaks!

Kelly Sildaru (keskel) Foto: Priit Simson

X-Mängudel Aspenis laupäeva hilisõhtul vigursuusatamise Big Airi hüpetes hõbemedali võitnud Kelly Sildaru tegi täna ajalugu, kui võitis pargisõidus kuldmedali! Alles 14-aastane Kelly on alates tänasest X-mängude noorim kahekordne kullavõitja!

Tallinki uhiuue Megastari vööriramp ei sulgunud, laeva väljasõit Helsingisse hilines üle tunni

Tallink Megastar Foto: Tallink

Tallinki uhiuus reisilaev Megastar pidi täna hommikul väljuma kell 07.30 Helsingisse, aga tehnilise rikke tõttu reis hilines.

Rasmus Kagge lahkub valitsuse kommunikatsioonibüroost

Rasmus Kagge oli valitsuse meedianõuniku kohale esimene ja ainuke valik. Foto: Eero Vabamägi

Pealtnägija ja Postimehe endine ajakirjanik Rasmus Kagge lahkub koos oma ülemuse Helin Vaheriga valitsuse kommunikatsioonibüroost, et teha oma avalike suhete firma.

Peep Pahv lahkub päevapealt Postimehest

Peep Pahv Foto: Karli Saul

Postimehe sporditoimetuse pikaaegne juht Peep Pahv lahkub oma seniselt ametipostilt. Postimehe grupi sporditoimetus pannakse kokku Eesti Meedia sporditoimetusega, mida juhib Marko Kaljuveer.

Linnahalli lähistel merre kukkunud mehe päästja: appi ta ei karjunud, kuulsin ainult hingeldamist

Linnahalli juures tõmmati inimene veest välja Foto: Veiko Vares

Eile õhtul Linnahalli kõrvalt merest uppuja välja sikutanud Martin räägib, et hädaline suutis appi karjumise asemel ainult hingeldada.

DELFI FOTOD: Kohtuekspert selgitas Pärnu taksojuhi jõhkralt mõrvanud vendadele, kuidas 95 noahoopi mehe tapsid

Pärnu taksojuhi mõrvaprotsess Foto: Ago Tammik

Täna kell 10 toimus järjekordne kohtuistung Pärnu taksojuhi tapmises süüdistatavate vendade üle.

Washington Post: džihadistid rõõmustasid Trumpi sissesõidukeelu üle

Foto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Džihadistlikud organisatsioonid rõõmustasid pühapäeval USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni seitsme moslemiriigi kodanikele kehtestatud sissesõidukeelu üle ning teatasid, et selline poliitika kinnitab nende väidet, et USA on sõjas islami vastu, kirjutab ajaleht Washington Post.

Noorpoliitik Jaak Madisoni perekonna traagika: see näitab väga hästi, kui habras on elu

Jaak Madison Foto: Andres Putting

Noorpoliitik, EKRE rüblikuks tituleeritud Jaak Madison jagas esmakordselt avalikkusega oma eraelu ning rääkis, kuidas kaotas vanema venna ning ka tema noorema venna saatus pole olnud kergete killast.

Suri filmikriitik ja -ajakirjanik Jaan Ruus

Ingmar Muusikus

Lahkus legendaarne filmikriitik ja pikaaegne Eesti Ekspressi ajakirjanik Jaan Ruus (1938-2017).

