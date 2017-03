100 SEKUNDIT: Suri lavastaja Kalju Komissarov; Ratas: olen valmis minema alkoholi aktsiisitõusude nimel riigikohtusse

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse esmaspäev, 6. märts? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Suri lavastaja Kalju Komissarov

Kalju Komissarov 1946-2017 Foto: Rauno Volmar

Ööl vastu esmaspäeva suri raske haiguse tagajärjel 70-aastaselt näitleja ja lavastaja Kalju Komissarov, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Ratas: olen valmis minema alkoholi aktsiisitõusude nimel riigikohtusse

Valitsusjuht peab Mailis Repsi heaks ministriks ja usub, et ta on Sputniku-juhtumiga valusad vitsad kätte saanud.

Vilja Toomast asus tööle Põhja-Eesti Regionaalhaiglas

Endine riigikogu liige, reformierakondlane Vilja Toomast asus tööle Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) palliatiivravi keskuse psühholoogina.

VIDEO: Elupäästja Siim räägib, kuidas ta naabrinaise tulesurmast päästis

Aasta alguses päästis Siim Svetlov oma 83-aastase naabrinaise elu, kui vanaproua korteris süttis pliidil põlema käterätik.

SUUR TÕETUND: Koit ja Laura tegid Kerlile pea kahekordselt ära! Vaata, kuidas jagunesid punktid Eesti Laulu poolfinaalides ja finaalis

Laupäeva hilisõhtul selgusid Eesti Laul 2017 võitjad, kelleks on Koit Toome ja Laura looga "Verona". Vaata, kuidas jagunesid žürii ja televaatajate hääled nii poolfinaalides, finaalis kui ka superfinaalis.

Nutitelefone varitseb uus viirus: ohus on kahe miljoni kasutaja andmed

Hiljuti avastatud Androidi pahavara versioon seab hinnanguliselt ohtu enam kui kahe miljoni kasutaja andmed ning on suunatud suvaliste kasutajakontode pihta, teatab F-Secure tugikeskus.

Võitlus rahapesu vastu: Eesti firmade variomanikud tuuakse päevavalgele või halvatakse nende firmade tegevus

Eesti ärikeskkonda tabab aasta lõpus suur muudatus, kui riik hakkab tooma ettevõtete variomanikke päevavalgele. Kes jääb vastu punnima, selle firma tegevuse saab halvata, sulgedes pangaarve, keelates kinnisvaratehingud jne. Aasta lõpuks peaks avalikkus ideaalis teadma kõikide ettevõtete tegelikke kasusaajaid.

Lavly Perling: väikses riigis ei tohi lubada juhtumeid, kus 13aastane sooritab enesetapu hirmust isa peksu ees

„Väikeses riigis ei tohi lubada juhtumeid, kus 13aastane sooritab enesetapu hirmust isa peksu ees,“ rääkis riigi peaprokurör Lavly Perling möödunud reedel toimunud Eestimaa VII Naiste Kongressil.

Palju kirutud GAGi uus koolihoone sai ehitusloa

Eesti viimaste aastate üks edukamaid koole, Gustav Adolfi Gümnaasium, laieneb peagi Kalamajja, kus aadressile Vana-Kalamaja 9 tuleb nende uus hoone. Laienemise ümber on palju kirgi. Üks rünnaku objekt on seni olnud ehitusloa puudumine. Reedel ehitusluba saadi. Loa esitamise ja linna poolt allkirja saamise vahele jäid vaid loetud tunnid.

EDETABEL: Selgus kümme puhtaima õhuga pealinna planeedil, tallinlastel on põhjust rõõmustada

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas hiljuti, et saastatud õhk on ülemaailmse tervishoiu kontekstis märksa suurem risk kui HIV või ebola. Sellest lähtuvalt on maailma puhtaima õhuga pealinnade tabeli esikümnest Tallinna leidimine igati tore.

Kalev/Cramo mänedžer Veidemani lahkumisest: ma ei saa temast aru

BC Kalev/Cramo juhtkond võttis eilse uudise Rain Veidemani klubist lahkumise kohta vastu hämminguga.

LUGEJA VIDEO: Kärsitu bussijuht sõidab keelava tulega üle raudtee

Tartu kodanik saatis meile video Tartu bussijuhist, kes reegleid eirates ületas keelava fooriga raudteerööpaid.

Rõve põhjus, miks peaksid reisil olles oma kohvrit hotellitoa vannis hoidma

Oma kohvri hotellitoa vannis hoiustamine võib küll kõlada üpris totakalt, ent usu meid: tegemist on üsna targa otsusega.

Kahepäevane lauskontroll Repinski kitsefarmis: kohal veterinaaramet, migratsiooniamet, tööinspektsioon ja politsei

Eelmise nädala teisipäeval kontrollisid Repinski kitsefarmi volitatud veterinaararst ja veterinaaramet, kolmapäeval tööinspektsioon ja migratsiooniametnikud koos politseinikega.

