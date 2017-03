100 SEKUNDIT: Soomes patsientide terveid hambaid ravinud Eesti arst jätkab tööd Tallinnas; Saksamaa kaitseminister külastas Ämari õhubaasi

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 2. märts? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

DELFI FOTOD: Tallinna külje alla kerkinud isetekkeline prügimägi riivab silma isegi aerofotol

Delfi fotograaf liikles sel nädalal Tallinnas Lasnamäel Betooni tänaval ja märkas selle lõpus isetekkelist prügimäge. Kohapeal käis pärast Delfilt info saamist ka Tallinna munitsipaalpolitsei ametnik, kuid tuleb välja, et prügi on viidud täpselt üle piiri ja see asub hoopis Rae vallas. Koristama peab prügi aga sootuks keskkonnaamet.

VIDEOD: Navalnõi fond paljastas Dmitri Medvedevi paleed, jahid ja viinamarjaistandused

Vene opositsioonipoliitik ja korruptsioonikütt Aleksei Navalnõi kirjutab oma veebilehel, et on koos kolleegidega ära teinud tohutu töö ning otsinud üles ja jäädvustanud Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi kõik residentsid kodu- ja välismaal ning leidnud kõik tabamatud jahid ja teinud Instagrami ja arhiiviandmete põhjal kindlaks, kes ja kus nendega seilas.

Merkeli lennukil tekkis rike, varulennukid on aga ministritega Balti riikides

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli reis Põhja-Aafrikasse algas neljapäeva hommikul hilinemisega: tema lennukil oli elektroonikarike.

VIDEO: Briti lordide koda andis peaminister May Brexiti-plaanile tagasilöögi

Suurbritannia parlamendi ülemkoda andis kolmapäeval löögi peaminister Theresa May valitsusele, hääletades muudatuse poolt May Brexiti-plaanis, mis ütleb, et Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimised saab käivitada ainult siis, kui ta lubab kaitsta Euroopa Liidu kodanike õigusi.

Eesti ebavõrdsus ja vaesus teeb Euroopa Komisjonile muret

Uuest ülevaatest selgub, et Eesti sissetulekute ebavõrdsus on märgatavalt suurem kui EL-i keskmine.

Soomes patsientide terveid hambaid ravinud Eesti arst jätkab tööd Tallinnas

Soome määras sel nädalal Eestist pärit hambaarstile arstina töötamise piirangu. Selgub, et välismaal arstina töötamise piirang või keeld ei takista Eestis erialase töö jätkamist. Terviseamet ei pea vajalikuks teavitada patsiente arstidest, kes on mujal riigis tegutsemisõiguse kaotanud ja naasevad Eestisse.

Ekrelasest kirjanikku Urmas Espenbergi ei võetud Kirjanike Liidu liikmeks

Tuntud kirjamees ja mitme raamatute autor Urmas Espenberg tegi katse astuda Kirjanike Liidu liikmeks.

Lummav kaader: Eesti loodusfotograafi Tallinnas tehtud ülesvõte valiti National Geographicu rahvusvahelisse märtsinumbrisse

Pildi autoriks on loodusfotograaf Andrei Reinol ning jäised moodustised, mis meenutavad justkui merest kerkinud kupleid või kiivreid, on üles võetud Paljassaare poolsaarel.

Alatu trikk, millega kauplused läheneva säilivuskuupäevaga toidu lihtsasti maha müüvad

Üha sagedamini on poed hakanud läheneva säilivuskuupäevaga toitu müüma tavalise allahindluse pähe, mida klient esmapilgul ei pruugi märgatagi.

VIDEO: Europarlamendi saadik: naised peavadki vähem palka saama, sest nad on vähem intelligentsed

Sotsiaalmeedias levib videoklipp europarlamendis toimunud sõnavõtust, kus 74-aastane Poola eurosaadik, paremäärmuslike vaadete poolest tuntud Janusz Korwin-Mikke kirjeldab emotsionaalselt, kuidas naised peavadki meestest vähem teenima, sest nad on "nõrgemad, väiksemad, vähem intelligentsed".

Rõivaäri lõpp? Seppälä kett taotleb kohtult saneerimist

Ka Eestis tegutsev Soome tuntud rõivakaupluste kett Seppälä andis eile Helsingi kohtusse taotluse ettevõtte saneerimiseks.

