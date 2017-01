100 SEKUNDIT: Saare- ja Hiiumaa vahel kurseeriv parvlaev sattus merehätta; Reformierakonna tuntud naised toetavad Pevkurit

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse reede, 6. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

FOTOD MEREHÄDAS PRAAMILT: Reisija: tuled läksid järsku kustu ja kapten tuli kajutiruumi ning ütles, et midagi juhtus

Hädas praamlaev Foto: Delfi lugeja

Täna merehätta jäänud parvlaeval Subsea Seven reisiv Alari rääkis Delfile, et vool kadus laevas umbes tund peale väljumist.

Saare- ja Hiiumaa vahel kurseeriv parvlaev sattus merehätta: Amazon pukseeris reisilaeva sadamasse

Merehädas laev marinetraffic.com

Kihnu Veeteede opereeritav Subsea Seven triivib Sõru ja Triigi vahel Soela väinas. Ärilehe andmetel on parvlaeval elektriprobleemid. Teadaolevalt ei tee parvlaev kuni pühapäevani enam ühtki reisi.

Reformierakonna 10 naist toetavad Pevkurit: mind on ära tüüdanud tagatoa jutud ja Hanno lubas need ära lõpetada ning korra majja lüüa

Juba terve kuu kütab kirgi ja avalikusse huvi 7.jaanuaril toimuvad Reformierakonna uue juhi valimised. 10 Reformierakonna tuntud naist on välja öelnud, miks nad toetavad esimehe valimistel Hanno Pevkurit?

Uus vene erakond soovib juba sel aastal Eesti poliitikas kanda kinnitada

Eestimaa Rahvaste Partei loomise töögrupi eestvedaja Mstislav Rusakov ja pressisekretär Sergei Seredenko Foto: Julia Kalinina

Grupp aktiviste on ligi pool aastat töötanud selle nimel, et luua veel sel aastal Eestimaa Rahvaste Partei (ERP) (Партия Hародов Эстонии, ПНЭ), millega minna 2019. aasta riigikogu valimistele.

GRAAFIK: Kui külm ilm meil tegelikult on?

Lumetuisk ja külm Saaremaal Foto: Irina Mägi

Väljas valitsevad krõbedad miinuskraadid, kuid külmatunnet suurendab oluliselt tugev tuul, mistõttu tajuvad väljas liikuvad inimesed, et õues on ligi kaks korda külmem ilm, kui kraadiklaas näitab.

VIDEO: HULLJULGED SUPLEJAD: Viimsi talisuplejad miinuskraade ei karda, otsustavaks võib saada vaid tugev tuul

Viimsi MTÜ Talisuplejate JääRing on tegutsenud eelmise aasta oktoobrikuust ning talisuplust harrastatakse igal neljapäeval. Põhilisi asjaarmastajaid on 5-6, uudistajaid ja proovijaid on olnud kõvasti rohkem. Facebookigrupi tegemistel hoiab silma peal üle 100 inimese. Vaata videost, mida talvine meres sulistamine paukuva pakasega ikkagi annab ja kuidas inimesed eile õhtul Viimsi rannas veemõnusid nautisid!

