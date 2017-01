100 SEKUNDIT: Reformierakonna Paide piirkonna juhi sõnul ähvardas Pevkuri äi teda ja Michalit; Urmas Suklese Pevkurit toetav kiri ei jõudnud adressaatideni

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse kolmapäev, 4. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Leedo laevandusfirma: arestitud on vale ettevõtte vara

St. Ola Foto: Priit Simson

Vjatšeslav Leedo laevandusfirma Väinamere Liinid peab riigi sadamatasude viivisnõuet põhjendamatuks ning märgib, et nõude tagamiseks arestiti hoopiski vale ettevõtte vara, vahendab ajaleht Saarte Hääl. Samuti olevat hoopis riik laevafirmale võlgu.

Sukles: saatsin kirja valel aadressil, kuid enamik maakonna liste olid kinni või karmi kontrolli all

Reformierakonna Läänemaa organisatsiooni juhatuse liige, Haapsalu piirkonna esimees ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönis Delfile, et võis saata Hanno Pevkurit toetava e-kirja kogemata valele aadressile, mistõttu see erakonna siselisti ei jõudnud. Samas on ta kindel, et paljud piirkonna siselistid olid enne suletud.

PPA otsib uute ID-kaartide näidiste tarvis näomodelli

Politsei- ja piirivalveamet korraldab fotokonkursi uute isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidiste näofoto leidmiseks.

Reformierakonna võimuvõitlus jätkub: Paide piirkonna juhi sõnul ähvardas Pevkuri äi teda ja Michalit

Reformierakonna Paide piirkonna juht ning endine riigikogu liige Kristjan Kõljalg edastas täna erakonna siselisti juba möödunud aasta detsembris erakonna esimehele Taavi Rõivasele ja erakonna esimeheks kandideerivale Kristen Michalile saadetud kirja, milles väidab, et Hanno Pevkuri äi olevat teda ähvardanud. Jaan Arvola sõnul on see laim.

Kas USA eriväelased on Eestis? Jah, ilmselt on nad siin üsna tihti

Eesti kaitseministeerium ei kommenteeri, kas ka praegu on Eestis USA eriväelased. Leedu kaitseministeeriumi kinnitusel on Leedus praegu USA eriväelased.

FOTOD: Ilmateenistus andis tugeva tuule tõttu kogu Eestile esimese taseme hoiatuse

Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund, on pinnatuisku. Puhub ida- ja kirdetuul 8-15, rannikul ja saartel 13-18, puhanguti 20-25 m/s. Õhutemperatuur on -7..-13, saartel kohati -2..-4°C.

Andrei Hvostov: Mis minu ja Yana Toomiga Süürias tegelikult juhtus

Kuidas kavalad araablased ja kavalad venelased Europarlamendi saadikuid Aleppoga meelitasid ja siis neile hoopis midagi muud näitasid.

Miks peksti vanalinnas politseinikke? Suve skandaalseima kakluse taustalugu

AASTA VIDEO: Kaks politseinikku langesid Tallinna kesklinnas purjus pidutsejate jõhkra rünnaku ohvriks. Miks muidu korralikud inimesed võimuesindajatele kallale läksid?

Karmide auditite tõttu võivad maanteeametil jääda pooled planeeritud tee-ehitused tegemata

Maanteeameti hinnangul viivad rahandusministeeriumi auditid absurdini. Ministeerium ütleb aga, et kui ühel teelõigul tehakse järjestikku hankeid, peab need üheks siduma.

Mõlemad Reformierakonna juhivõitluse pooled kahtlustavad teist räpases mängus

Enne uue esimehe valimist on võimuvõitlus kolinud erakonna siselistidesse.

