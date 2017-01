100 SEKUNDIT: Randpere asus Michali asemel Pevkurit toetama; Siim Kallas käis PERH-is südameoperatsioonil

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 5. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

FOTOD ja VIDEOD: Tuisune ilm on põhjustanud palju õnnetusi, kokku põrkasid nii autod kui veokid, külmusid ka rongipöörangud

Õnnetus Sämi silla juures Foto: Kuvatõmmis

Tänase tuisuse ilmaga on juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi, näiteks ainuüksi Harjumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal toimunud ligi 50 liiklusõnnetust.

VIDEO: Türgi kohtumaja juures toimus järjekordne terrorirünnak

Türgis Izmiri linna kohtumaja ees toimus neljapäeval plahvatus, mitu inimest sai viga, hukkus kaks väidetavat ründajat.

DELFI FOTOD: Jüri ringil tegid veokid avarii ja põhjustasid ummiku

Foto: Karin Kaljuläte

Täna hommikupoolikul juhtus liiklusõnnetus Tallinna ringteel. Kaks veokit tegid Jüri ringil avarii, mille tulemusel sõitis üks neist ka teelt välja. Veok tõmmati kella 11.30 ajal küll teele tagasi, kuid kella 12 ajal oli sündmuskoha lähedal jätkuvalt suur ummik. Liiklus taastati kella 14.10 ajal.

Kahjumis Nordica jagas kõigile töötajatele jõulupreemiat

Nordica Foto: Andres Putting

15 miljoni eurose kahjumiga tööaastat lõpetada plaaniv Nordica jagas kõigile ettevõtte töötajatele jõulupreemiat.

Siim Kallas käis PERH-is südameoperatsioonil ning viibib mõnda aega arstide hoole all

Siim Kallas andis täna Facebookis teada, et käis infarkti ennetamiseks südameoperatsioonil. Kallas jääb veel mõneks ajaks arstide hoole alla haiglasse.

Ühe lasteaia kiusulugu: sinikais käsi ja väidetav väljaviskamine

Triipjad verevalumid lapse käsivarrel Foto: erakogu

Ühel päeval nägi lasteaias käiva väikse poisi ema lapse kätel verevalumeid. Lasteaed on juhtumi pärast politseisse pöördunud.

Rootsi oht kõlgub Damoklese mõõgana Eesti majanduse kohal

Stockholmi korterite hinnatõusu hoog on vähenenud. Foto: AFP/SCANPIX

Kui Rootsi kinnisvaraturgu peaks tabama kollaps, keeravad pangad laenukraanid kinni ka Eestis.

Tähetark IGOR MANG: mida toob punase kuke aasta tosinale tähemärgile

Kui üks kukk kuuleb teist kiremas, vastab ta kohe. Esimene kireb taas vastu ja tekib n-ö ahelreaktsioon. Nad püüavad üksteisele näidata, kumb on “kõvem mees“ ning ühtlasi oma maa-ala piiridest teada anda. Shutterstock

28. jaanuaril kell 02.08 algava punase kuke aasta esimene pool on soodne õhumärkidele (Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja), kuid üsna soodne ka tule­märkidele (Lõvi, Ambur ja Jäär). Aasta teisel poolel alates septembrist hakkab paremini minema veemärkidel (Vähk, Skorpion ja Kalad), kuid päris hea on see aeg ka maamärkidele (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits). Looma-aasta märkidest on soosingus Madu, Pühvel ja Kukk ise.

TUISUFOTOD: Tormituul viis elektri enam kui tuhandelt majapidamiselt

Foto: Andres Putting

Tugev tuul jättis eile õhtul jätnud elektrita üle tuhande majapidamise, kõige enam said tormituules räsida Jõgevamaa ja Võrumaa elektripostid.

Randpere asus Michali asemel Pevkurit toetama: otsuseid tuleb teha juhatuses, mitte tagatoas

Valdo Randpere Foto: Andres Putting

Reformierakonna esimehe valimistel Kristen Michali üles seadmiseks oma toetusallkirja andnud Valdo Randpere teatas, et Hanno Pevkuri kampaania veenis teda Pevkurile poolthäält andma.

