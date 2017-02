100 SEKUNDIT: President annab teenetemärgid 113 inimesele; algab omavalitsuste sundliitmine

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 9. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Politsei kahtlustab, et Vene riigilt peteti Soomes välja miljoneid

Soome keskkriminaalpolitsei teatas neljapäeval, et Vene Föderatsioon on langenud Soomes tõsise pettuse ohvriks.

Loe edasi...

Asevälisminister Meškov: NATO vägede Balti riikidesse paigutamine on Venemaa jaoks oht

NATO vägede jätkuv paigutamine Vene piiridele Balti riikides kujutab endast Venemaa jaoks ohtu, aga venemaalaste julgeolek on garanteeritult tagatud, teatas intervjuus RIA Novostile Venemaa asevälisminister Aleksei Meškov.

Loe edasi...

Algab sundliitmine: valitsus tegi 25 omavalitsusele ettepaneku ühineda mõne naabriga

Loe veel

Valitsus tegi ettepaneku 25 valla sundliitmiseks. Näiteks Hiiumaast peaks ettepaneku järgi tekkima üks omavalitsus, Pöide vald peaks ühinema Saaremaa vallaga ja ettepanek tehti ka Setomaa valla tekkeks.

Loe edasi...

Trump telefonikõnes Prantsuse presidendile: USA tahab oma raha tagasi!

Väljaanne Politico kirjutab, et Donald Trumpi ja François Hollande´i 28. jaanuari telefonikõnes väitis USA president, et liitlasriigid pressivad Ühendriikidelt raha välja.

Loe edasi...

Tapa sõjaväelinnakus kukkus tööline upitajalt alla

Eile juhtus Tapa sõjaväelinnaku ehitusobjektil tööõnnetus, milles eraettevõtte töötaja kukkus upitaja otsast alla ning sai raskelt viga.

Loe edasi...

Eesti tunnustab iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärkidega 113 inimest

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel meie riigi teenetemärgid tänuks 113 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

Loe edasi...

Megastari buffees einetanud reisijal vajus hommikusöögi hinda kuuldes suu ammuli

Megastari buffees Fast Line einetanud reisija sai kassas ebameeldiva üllatuse – tagasihoidliku taldriku hommikusöögi ja tassi kohvi eest tuli välja käia krõbe hind.

Loe edasi...

Politsei leidis laskesuusa MM-il osaleva koondise hotellist dopinguaineid

Austria politsei leidis kolmapäeval Hochfilzenis Kasahstani koondise hotellis korraldatud reidi käigus dopinguaineid.

Loe edasi...

Presidendilt tunnustuse saanud tööstur: mul oleks oma töötajatele piinlik maksta palka, millega ma ei saaks ise hakkama

President Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi saanud Palmse Mehaanikakoja omanik Anti Puusepp rääkis 2013. aastal Maalehele, et tal on oma töötajatele piinlik maksta palka, millega ta ise hakkama ei saaks. "See on olnud mu põhimõte." Nii maksiski Puusepp juba neli aastat tagasi oma töötajatele keskmiselt 2000 eurot kuus.

Loe edasi...

Üle 300 000 inimese saavad maksuametilt olulise teate

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab sel ja järgmisel nädalal 302 984 inimesele 371 008 maamaksuteate. Suurem osa teadetest jõuab inimesteni e-kirja vahendusel, umbes 5000 inimesele saadetakse info maksuteate kohta SMS lühisõnumiga ja 70 000 inimesele saadetakse teade posti teel rahvastikuregistrijärgsesse elukohta.

Loe edasi...

Trump ründas tütre Ivanka tooted müügilt võtnud kaubandusketti

USA president Donald Trump kurjustas kolmapäeval Nordstromi kaubamajade ketiga, mis otsustas lõpetada tema tütre Ivanka aksessuaaride ja rõivaste müümise.

Loe edasi...