100 SEKUNDIT: Politsei jätkab Tallinna hotellis meest tulistanud kurjategija otsinguid; Läti maksuamet uurib Eesti automüüja osalust maksude vältimise skeemis

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse reede, 3. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Ilvese tuba Davosis läks maksma kaheksa korda rohkem kui ta kaaslaste tuba samas hotellis

President Toomas Hendrik Ilvese ja tema abikaasa Ieva Ilvese toakulu oli eelmise aasta talvel Davosis Turm Victoria hotellis 19 285 eurot. Ilvesega kaasas olnud kahe saatja hotelliarve samas hotellis samal ajal oli vaid 2285 eurot.

ÜLEVAADE: Trumpi esimeses operatsioonis terroristide vastu läks valesti pea kõik, mis valesti sai minna

Valge Maja esitles 29. jaanuaril Jeemenis toimunud erioperatsiooni suure edusammuna. Tegelikult kandis eriüksus tarbetuid kaotusi, jäi ilma 75 miljonit maksnud lennukist ja tappis suure hulga tsiivilisikuid.

FOTOD: Neid mehi otsib politsei seoses eilse tulistamisega taga

Eile pärastlõunal Rotermanni kvartalis asuvas Metropoli hotelli baaris inimest tulistanud mees on politseile teada ning eile õhtul ja täna öösel otsiti kahtlusalustega seotud elukohti läbi.

Fukushima tuumajaamas mõõdeti nii ränk kiirgustase, et isegi robot ei kannata

2011. aasta märtsis tsunami tagajärjel purunenud Fukushima tuumajaama hoonetes sattus robot kiirgustasemele, mis isegi aparaadile juba eluohtlik. Võib eeldada, et üles sulanud uraanikütus on voolanud reaktorialusesse auku, ohustades ennekõike põhjavett.

FOTOD ja VIDEO: Pariisis avasid sõjaväelased noarünnaku peale tule

Pariisi Carrousel du Louvre’i kaubanduskeskuse juures avas sõjaväelane reede hommikul kell 9.45 kohaliku aja järgi vastuseks noarünnakule tule. Ründaja sai pihta.

Putin katsetas Ukrainas ja Ungaris, kui nõrk on lääs pärast Trumpi võitu

Venemaa toetatud jõudude pealetungil Ida-Ukrainas ja Budapesti visiidil on läbinähtav eesmärk.

Kooliõpilase kaksikelu: öösel lastekodus, hommikul kodus

Kohus eraldas üksikemast kolm last, tuues põhjuseks ema luulud, kodu mustuse ja lastekaitse eiramise.

Ema juristi sõnul ei tohiks psühhiaatriline häire olla laste äravõtmise põhjus, sest see ei kujutavat lastele ohtu.

Kas Gruusia seaduslikud vargad proovisid Eestis kanda kinnitada?

Kas allilmas algas võimuvõitlus? Tallinnas Rotermanni kvartalis Metropoli hotellis tulistati eile inimest.

Siiri ja Andres Sõnajala vanim poeg kaotas õnnetuse tagajärjel elu

Sõnajalgade peret on tabanud ränk tragöödia – selle nädala alguses sai surma Siiri ja Andres Sõnajala vanim poeg, 32aastane Alari.

VEEBRUARI OSTUKORV: Kliendikaardi võib koju jätta: ühe poe superpakkumine on teise poe tavahind

Veebruarikuu ostukorv ei tulnud kuigi ootuspärane. Terve möödunud aasta, mil Kasulik ostukorvi hindu üles kirjutas, oli soodsaim Maxima. Teist kuud järjest saab kõige odavama ostukorvi meie koostatud ostunimekirja alusel aga hoopis Prismast.

USA kaubanduskeskuste kett lõpetab Ivanka Trumpi brändi müümise

USA kaubanduskeskuste kett Nordstrom teatas teisipäeval, et lõpetab USA presidendi Donald Trumpi tütre Ivanka brändi alla kuuluvate riiete ja jalanõude müümise.

Läti maksuamet uurib Eesti automüüja osalust maksude vältimise skeemis

Läti maksuamet uurib Eestis ja Lätis Toyotasid ja Lexuseid müüva Amservi tehinguid, et paljastada võimalikud käibemaksu tasumisest kõrvalehiilimise juhtumid, kirjutas Läti ajaleht Diena.

Ajab närvi see eKool: miks ma pean nüüdsest maksma selle eest, et teada saada, kuidas lapsel kontrolltöö läks?

Täna sain teada, et kohustuslikus eKoolis on muudatus – selle järjekordsed lapsevanemale vajalikud funktsioonid on muutunud tasuliseks. Kui ma isegi sellise asja nagu kontrolltöö hinnete statistika teada saamise eest pean nüüd maksma hakkama, siis ma isegi ei taha teada, mille eest nad järgmisena tasu nõuavad.

