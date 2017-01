100 SEKUNDIT: Peaminister Jüri Ratas ei oleks Yana Toomi asemel Süüriasse läinud; kesklinna vanem Alar Nääme jäi kuriteos lõplikult süüdi

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse kolmapäev, 11. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Donald Trump: mul ei ole Venemaaga mingit tegemist! Kas me elame Natsi-Saksamaal?

Foto: MIKE SEGAR, REUTERS

USA presidendiks valitud Donald Trump alustas uut päeva korrates Twitteris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnu, mille järgi on väide, et Moskva on Trumpi kohta kompromiteerivat materjali kogunud, täielik mõttetus, ning kinnitades, et tal ei ole Venemaaga midagi tegemist. Lõpuks küsis Trump, kas ta elab Natsi-Saksamaal.

Loe edasi...

VIDEO: Rulalegend Tony Hawk teatas Kelly Sildaru kandideerimisest spordi-Oscarile!

Kelly Sildaru vastuvõtt lennujaamas Foto: Priit Simson

Loe veel

Mainekaid Laureuse spordiauhindu ehk n-ö spordi-Oscareid üle andev komitee on valinud välja nominendid möödunud aasta "Action Sportsperson" (tõlge: aasta ekstreemsportlane) kategoorias. Kuue nominendi hulka kuulub ka meie vigursuusataja Kelly Sildaru.

Loe edasi...

Peaminister Ratas Toomi visiidist: sõbralikud suhted diktaatori ja tänase Süüria liidriga ei tee kellelegi au

Jüri Ratas ja Yana Toom Foto: Fotokollaaž

Peaminister Jüri Ratas ütles täna, et ei oleks Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi asemel Süüriasse läinud ning tema seda õigeks ei pea.

Loe edasi...

Kesklinna vanem Alar Nääme jäi kuriteos lõplikult süüdi ja astub tagasi

Alar Nääme kohtuistungil Foto: Tiit Blaat

Tallinna Kesklinna linnaosavanem Alar Nääme jäi lõplikult omastamises süüdi, kui riigikohus keeldus tema süüdimõistva otsuse edasikaebust menetlusse võtmast.

Loe edasi...

Newsweek: Eesti teabeamet kuulas pealt Trumpi nõuniku ja Vene duumasaadiku kohtumist

Foto: AFP

USA nädalaleht Newsweek kirjutas kolmapäeval, et "Lääne luureteenistuste poolt omandatud andmetel" kohtus üks Donald Trumpi lähikondlane Ida-Euroopas Venemaa parlamendiliikmega, kusjuures neid jälitas Eesti teabeamet.

Loe edasi...

Trumpi-vastane toimik: Vaino sai Kremli administratsiooni juhiks, sest tema eelkäija andis Putinile Trumpi upitamisel halba nõu

Foto: Aleksei Družinin, Sputnik

USA presidendiks valitud Donald Trumpi vastases kompromiteerivas materjalis öeldakse muu hulgas, et Trump tõstatas USA kaitsekohustuste teema Balti riikides tähelepanu kõrvalejuhtimiseks Ukrainalt ning Anton Vaino sai Venemaa presidendiadministratsiooni juhiks, sest tema eelkäija Sergei Ivanov andis president Vladimir Putinile USA valimistesse sekkumise asjus halba nõu.

Loe edasi...

Hakkliha­masinat lutsinud imik sai narko­mürgituse

Shutterstock

Haiglasse jõudis koomas imik, kelle raske seisundi põhjus oli ebaselge. Tasapisi jõudsid arstid ja politsei üllatava tulemuseni.

Loe edasi...

Keskerakonna uus aju on presidendi poolvend Raimond, keda Savisaare lähikond peab reeturiks

ARMASTAB FOTOKUNSTI: Raimond Kaljulaid on väga hea fotograaf. Stiilinäiteid saab vaadata tema Facebooki-lehelt. Poseerib ka ise tihti. Selle klõpsu tegi temast Krõõt Tarkmeel. Krõõt Tarkmeel

 Raimond Kaljulaid (34) on poseerinud alasti, toetab homode õigusi ja kuulub skandaalse veebikülje nihilist.fm autorite sekka.  Tal on oluline roll Keskerakonna järgmises valimiskampaanias.  Ta ei kuulu Jüri Ratase lähikonda, Edgar Savisaare seltskond peab teda aga reeturiks.

Loe edasi...

Ärimeeste suurannetus lastetoetuse tõusu eest oli parteidel ammu teada

Helded ärimehed: (vasakult) Priit Alamäe, Karli Lambot, Jaan Tallinn, Margus Linnamäe, Heldur Meerits, Parvel Pruunsild. Lisaks kuulusid annetajate hulka Aivar Berzin ja Vahur Voll. Fotokollaaž

Rahapakkumine erakondadele, kes lastetoetuse tõusu ära teevad, tehti eelmiste riigikogu valimiste eel.

Loe edasi...

Endine keskerakondlane Repinski määramisest rahvusooperi nõukokku: kas tõesti jätkub kõik see Savisaare-aegne jama?

Martin Repinski Foto: Priit Simson

2014. aastal Keskerakonnast välja astunud Evelyn Sepp heidab sotsiaalmeedias oma kunagisele erakonnale ette lühiajaliselt maaeluministri kohal olnud ja sealt skandaalidega lahkunud Martin Repinski määramist rahvusooper Estonia nõukokku.

Loe edasi...