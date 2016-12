100 SEKUNDIT: Parvlaev Leiger tegi täna esimese reisi Rohuküla-Heltermaa liinil; rahakriisis päästevaldkonda võivad oodata kutseliste ja vabatahtlike segakomandod

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 22. detsember? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Õpetajate palk tõuseb järgmisel aastal kahel korral

Online intervjuu noorte õpetajatega. Laura Komp ja Maarja Urb Foto: Tiit Blaat

Järgmisel aastal tõuseb õpetajate palk kahel korral: jaanuaris ja septembris. Aasta kesmine palk tõuseb 1260 euroni.

Mihkel Kunnus: Kas olen elukaaslase ees süüdi? Jah, moraalselt lausa üüratult, aga vägivaldsuses praktiliselt mitte. Loobusin kohtus enese kaitsmisest, sest nii tundus parem

Mihkel Kunnus Foto: erakogu

Kommenteerida on raske, sest kõik, mida ütlen, teeb kellelegi kuskil haiget. Häid lahendusi ei ole. Mul on kõige selle pärast väga kahju.

Eestlane on lapspornoga seoses USA-s tagaotsitav

Foto on illustreeriv Foto: Katsumi Kasahara, AP

USA Chicago eeslinna Mundeleini politsei otsib eesti päritolu meest, keda kahtlustatakse lapsporno jälgmises ja levitamises. Eesti politseid on tema otsimisest teavitatud, kuid pole alust arvata, et ta võiks Eestis olla.

Mihkel Kunnuse vägivalla ohver: Hoopis Mihkel on ohver — iseenda rumaluse, oskamatuse ja alkoholismi ohver. Ma ei taha minna kaasa ohvrikultusega, mis on omane feministlikule retoorikale

Me elame tõepoolest püsiva ühenduse ajastul. Hämmastav. Eilsel õhtupoolikul andis BNS stardipaugu ning paar minutit hiljem edastasid nutiseadmed plinkides ja plärisedes sõprade-tuttavate-võhivõõraste segakoori ahhetusi ja küsimusi: kas sa juba nägid? Mis teiega siis juhtus? Appi! Pai! See on nii õudne! jne.

Tais suri ilmselt üledoosi tõttu noor Eesti turist

Üledoosi surnud eestlane Tais Foto: Facebook

Tais leiti hotellitoast surnuna 20-aastase Eesti turisti surnukeha. Kohaliku politsei sõnul on kõige tõenäolisem surma põhjus kokaiini üledoos.

BLOGI, FOTOD ja VIDEO: Saksamaa võimud otsivad Berliini rünnakuga seoses tuneeslast Anis Amrit

Berliini terrorirünnakus kahtlustatav Anis Amri Foto: AP

Berliini terrorirünnakuga seoses otsitakse 24-aastast tuneeslast Anis Amrit, kes on olnud võimude jälgimise all. Esmaspäevaõhtuses rünnakus Berliini jõuluturul hukkus 12 ja sai viga 49 inimest.

DELFI FOTOD ja VIDEO: Parvlaev Leiger alustas pidulikult liiniliiklust Rohuküla-Heltermaa liinil

Parvlaev Leiger alustas täna varajastel hommikutundidel oma esimest reisi Rohuküla-Heltermaa liinil. Kauaoodatud väljumine Rohuküla sadamast toimus plaanipäraselt kell 06.30.

Ida-Ukrainas käib poolaasta kõige verisem lahing

Venemeelsed võitlejad esmaspäeval Svitlodarski katla lähistel Foto: REUTERS/SCANPIX

Kaks aastat pärast Debaltseve katelt käib samas kandis võitlus ja ukrainlasi ähvardab kottilangemine.

Rahakriisis päästevaldkonda võivad oodata kutseliste ja vabatahtlike segakomandod

Palamuse pritsumeeste eestvedaja Margus Kaasik suhtub tulekahjule tõttava komando vabatahtlikega mehitamisse skeptiliselt, sest maal on hajaasustus. Foto: Hendrik Osula

Siseministri sõnul ei kavatseta komandosid sulgeda, aga ümberkorraldused on möödapääsmatud.

Toomas Hendrik Ilvesele tehti PERH-is operatsioon

Foto: Karin Kaljuläte

President Toomas Hendrik Ilves paraneb operatsioonist.

