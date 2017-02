100 SEKUNDIT: Õiguskantsler Madise: lahja alkoholi aktsiisitõus ennaktempos on põhiseadusevastane; president Kaljulaid palub parlamendilt riigipea puhkusesüsteemi muutmist

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse reede, 17. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Õiguskantsler Madise: lahja alkoholi aktsiisitõus ennaktempos on põhiseadusevastane

Õiguskantsler Ülle Madise Foto: Madis Veltman

Õiguskantsler Ülle Madise tegi pöördumise, kus ta leiab, et alkoholiaktsiisi ennaktempos tõstmine on põhiseadusevastane.

Loe edasi...

Kas presidendi puhkus kaob? President Kaljulaid palub parlamendilt riigipea puhkusesüsteemi muutmist

Kui president Kersti Kaljulaid saaks tavainimese kombel puhata, siis ta tõenäoliselt spordiks, mitte ei peesitaks rannas. Aga ta ei saa puhata ja seepärast tuleks seadus ümber teha. Foto: Karli Saul

Kui president läheks praegu nädalasele puhkusele, tooks see riigikogus kaasa korraliku segaduse ja bürokraatialaviini.

Presidendi kantselei direktor peab üheks lahenduseks presidendi puhkuse kaotamist – nii nagu seda pole riigikogu liikmetel.

Riigikogu esimees eelistaks varianti, kus presidendi puhkuse ajal oleks esimees ühtlasi ka presidendi ülesannetes.

Loe edasi...

DELFI FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Tallinna südalinnas sai vigastada varast jälitanud politseinik

Foto: Andres Putting

Tallinna südalinnas Estonia teatri juures sai täna vigastada naispolitseinik, kes jälitas poevarast.

Loe edasi...

FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Tallinna kesklinnas asuvale ärihoonele tehti pommiähvardus

Foto: Karli Saul

Loe veel

Täna õhtul kella 17 ajal tehti pommiähvardus Tallinna kesklinnas aadressil Kreutzwaldi 3 hoonele. Esialgsetel andmetel tehti pommiähvardus majas asuvale Kreutzwaldi Silmakeskusele.

Loe edasi...

„Donetski rahvavabariigi“ juht teatas valmisolekust Donbassi Ukraina kontrolli all olev osa hõivata

Aleksandr Zahhartšenko Foto: sputnik

Niinimetatud Donetski rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko teatas, et mässulised on valmis „vabastama“ Donbassi Ukraina kontrolli all olevad piirkonnad sõjalisel teel, kui seda ei õnnestu teha poliitiliste meetoditega.

Loe edasi...

Lisahüved kahekordistasid Ilvese palga presidendina

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Presidendi palk on juba mõned aastad olnud umbes 4100 eurot kätte. Eesti maksumaksja helduse tõttu oli Toomas Hendrik Ilvese pere reaalne sissetulek sellest enam kui kaks korda suurem.

Loe edasi...

Prokurör selgitab, miks Bemmi-Kristjan vangi ei läinud

Bemmi-Kristjan kohtus. Kristjan Kattai Foto: Karin Kaljuläte

Neljapäeval mõisteti Bemmi-Kristjanina tuntud Kristjan Kattai mõne kuu jooksul juba kolmandat korda järjest tingimisi vangi. Prokurör selgitab, miks mees trellidest pääses.

Loe edasi...

FOTOD: Riia lennuväljal libises rajalt välja lennuk Vene jäähokimeeskonnaga

Riia lennuväljal libises tšarterlennul olnud Vim Airlinesi lennuk enne õhkutõusmist rajalt välja, teatasid lennujaama esindajad. Keegi kannatada ei saanud.

Loe edasi...

Viking Line astub Tallinki ja Linda Line'i kandadele suure katamaraaniga

FOTO: VIKING LINE

Kuna Tallinna-Helsingi laevaliin on aina populaarsem ning Tallink on uute laevadega saatnud signaali oma koht turul kindlustada, on ka konkurendid pead tõstma hakanud.

Loe edasi...

Mardna: Arstidiplom ja valge kittel ei kaitse psüühilise haiguse eest

Foto: Delfi kollaaž

Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme Peeter Mardna sõnul on ligi kümme protsenti inimestest mingi psüühilise häirega. Ka arstkonna seas on mõtteviisi muutusega inimesi.

Loe edasi...

Poed selgitavad klientide kaebust: mis juhtus Luunja kurgiga?

Foto: Karin Kaljuläte

Kasulikule kirjutas lugeja, kes on täheldanud viimastel päevadel Luunja kurgi ikaldust. Seda nii Rimis, Selveris kui Kaubamaja toiduosakonnas.

Loe edasi...

VIDEO: Kõik on võimalik! Olümpiaajaloo üks kõige ootamatumaid kuldmedalivõite sai 15-aastaseks

Steven Bradbury Foto: Ekraanitõmmis

Neljapäeval möödus täpselt 15 aastat päevast, mil austraallane Steven Bradbury võitis Salt Lake City taliolümpial ühe kõigi aegade kõige üllatuslikuma kuldmedali.

Loe edasi...