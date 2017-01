100 SEKUNDIT: Nikolai Tarankovi arvatav tapja valmistus kuriteoks pikalt; erakondade peasekretärid: kokkulepet lastetoetuste tõusu eest annetuse saamiseks ei olnud

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse teisipäev, 10. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Ilmateenistus: ilm kisub homme tormiseks, pole välistatud ka tuulepuhangud kuni 30 m/s

Foto: Riigi Ilmateenistus/Facebook

Riigi ilmateenistuse teatel kisub ilm homme Eestis tormiseks.

ÄRILEHE FOTOD: Ajaloolise investeeringu kavandajad jäid jänni kõige olulisematele küsimustele vastamisega

Margus Kohava ja Aadu Polli Foto: Rauno Volmar

Plaanitavat puidurafineerimistehase miljardiinvesteeringut tutvustanud Margus Kohava ning Aadu Polli ei saanud täna vastata küsimusele, kust tuleb investeeringuks vajalik raha, kuhu plaanitav tehas täpselt tuleb, millist tehnoloogiat see kasutab ning milline on plaanitava investeeringu keskkonnamõju.

Norra ajakirjaniku ootamatu leid võib Johaugi versiooni dopinguloos uppi lüüa

Therese Johaug Foto: AFP/SCANPIX

Norra telekanali TV2 ajakirjanik Ernst Lersveen leidis tšeki, mis seab kahtluse alla Therese Johaugi senised ütlused saatusliku huulekreemi kohta.

VIDEO: Sylvesteri endised omanikud tahaksid Eestisse ehitada miljard eurot maksva tehase

Mati Polli Foto: Priit Simson

Eesti investorite grupp kaalub võimalust rajada Eestisse puidurafineerimistehas. Prognooside kohaselt oleks kavandatav ca ühe miljardi euro suurune investeering läbi aegade suurim tööstusinvesteering Eestis.

Ebaseadusliku huuletubakaäri algatas tülli pööranud tuntud äriperekond

Tuntud äritegelaste Argos ja Kersti Krachti lahutusejärgses kakluses paljastus Krachtide pere üllatav osalemine ebaseaduslikus huuletubakaäris.

Elektri hinnatõusule võib leevendust tuua üksnes soe ja lumine talv

Eesti aastane elektritarbimine on 2% nelja Skandinaavia maa tarbimisest ja seal toimuv mõjutav meid oluliselt. Ilmar Saabas

Mullu oli elektri hind keskmiselt kõrgem kui aasta varem ja prognooside järgi on hind kõrge ka tänavu – kui just soe ja lumerikas talv leevendust ei too.

Moskva eliidi ülikooli professor: 2017. aastal algab Venemaal tõsine poliitiline kriis

President Vladimir Putin näib olevat võimust väsinud. AFP/Scanpix

*1980.–1990. aastate vahetusel alanud revolutsioon pole lõppenud, Venemaad ootab ees veel üks revolutsioonipuhang.

*President Putini plaanid saavad selgeks 2017. aasta suve lõpus või sügise alguses. Ta näib olevat võimust väsinud.

*Võimuaparaadis on paljudel inimestel praegu n-ö viimase krabamise soov – rebida tükike ja lahkuda riigiametist.

Nikolai Tarankovi arvatav tapja Juri Vorobei valmistus kuriteoks pikalt

Ehkki politsei ja prokuratuur ei nimeta Tarankovit organiseeritud kuritegevuse liidriks, võis teda ära saatmas näha kirevat seltskonda, kelle seas oli hulgaliselt kahtlase mineviku ja olevikuga tegelasi. Foto: Andres Putting

Eesti allilma juhi Nikolai Tarankovi surnukeha leidis rohkem kui ööpäev pärast tapmist sinna "juhuslikult sattunud murelik kodanik".

Riigiprokuratuur saatis reedel Pärnu maakohtusse Tarankovi tapmises süüdistatava Juri Vorobei kriminaalasja.

Neli parlamendierakonda sai aasta lõpus kaheksalt ärimehelt suurannetuse

Erakonnad lubavad oma kampaaniakulud avaldada kuu lõpuks. Ekspress Meedia

Delfi ja Eesti Päevalehe andmetel maksid kaheksa suurärimeest 2016. aasta lõpus neljale parlamendierakonnale kokku ligi 900 000 eurot, sest uus koalitsioon tõstis jõuliselt lastetoetusi.

Erakondade peasekretärid: kokkulepet lastetoetuste tõusu eest annetuse saamiseks ei olnud

Foto: Kollaaž

Erakondade peasekretäride kinnitusel polnud erakondade ja ettevõtjate vahel kokkulepet, et kui valitsus tõstab peretoetusi, siis toetavad ärimehed erakondi omakorda suurannetusega. Siiski tuleb vastustest välja, et ettevõtjad andsid sellisest valmisolekust poliitikuile märku.

