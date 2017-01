100 SEKUNDIT: Neeme Raud lahkub ERR-ist; Briti kaitseminister nimetas Vene lennukikandjat „häbilaevaks“

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 26. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Tallinna korterist leiti kuni 30 000 euro väärtuses narkootikume

Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel võttis Harju maakohus eelmisel nädalal vahi alla 1988. aastal sündinud mehe, kelle juurest leiti Tallinnas Astangult 1,5 kilogrammi amfetamiini.

Briti-Vene sõnasõda La Manche’i läbinud Vene lennukikandja ümber: hiiliv häbilaev versus mõttetud eskortteenused

Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon nimetas Briti lennukite ja laeva saatel teel Süüriast koju läbi La Manche’i väina „hiilinud“ Vene lennukikandjat Admiral Kuznetsovi „häbilaevaks“. Venemaa kaitseministeeriumi ametlik esindaja Igor Konašenkov teatas selle peale, et Vene sõjalaevad ei vaja mõttetuid eskortteenuseid.

Viljandimaa lastekodust Ameerika unelmasse. Lapsendatud tüdruk räägib oma loo

Mis on saanud USA-sse adopteeritud Eesti lastest, on suurelt jaolt teadmata. Sealsed agentuurid on saatnud järelraporteid Eestisse juhuslikult.

Eestist välismaale lapsendamine on aastate jooksul pea olematuks kahanenud. Eestil on leping ainult Rootsiga.

USA-sse adopteeritud Karoliina Tiik räägib, kuidas temast, Viljandi lastekodulapsest, sai all American girl Carolyn Borock.

Riigiasutused peavad valmistuma 72-tunnisele kriisile vastupidamiseks

Siseministeerium suurendab riigiasutuste kriisiolukordadele vastupanu võimet.

KAART: Vaata, kuidas gripi ja muude "külmetushaiguste" laine üle Eesti levib

Sel aastal saabus gripihooaeg Eestisse erakordselt vara, juba detsembris. Tavaliselt algab massiline tatistamine, laupade kuumenemine, kähisemine ja kaeblemine jaanuari lõpus.

Keskerakond otsustas Savisaare eest ligi 117 000 eurot Tallinna linnale ise tagasi maksta

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tegi endisele Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele ettekirjutuse tagastada Tallinnale valimiskampaaniale kulutatud ligi 117 000 eurot. Keskerakond andis täna komisjonile teade, et täidab ettekirjutuse Savisaare eest.

ERR ametlik teade: uudisteankur Neeme Raud lahkub tervislikel põhjustel ning vajab puhkust ja rahu

"Aktuaalse kaamera" saatejuht ning kauaaegne ERRi ajakirjanik Neeme Raud teatas täna keskpäeval oma Facebooki lehel, et paneb päevapealt ameti maha. ERR teatas paar tundi hiljem ametlikus pressiteates, et ajakirjanik lahkub ametist tervislikel põhjustel.

Lux Expressi lõunaeestlasest bussijuht eksis Tallinnasse sissesõidul ära

Suur oli reisijate üllatus, kui nädal tagasi Tartu-Tallinna Lux Expressi ekspressbuss pealinna saabumisel Ülemiste ristmikult vasakule, Järvevana teele pööras.

Korterisse omavoliliselt sauna ehitamine võib kurvalt lõppeda

Tuleb lähtuda sellest, et korter on kaasomand ja selle füüsiline muutmine puudutab ka naabreid.

DELFI FOTOD: Tallinki uhiuus kiirlaev Megastar saabus Tallinna

Spetsiaalselt Tallinna–Helsingi liinile ehitatud uue generatsiooni kiirlaev Megastar saabus täna õhtul Tallinna.

Jo-haugimälu? Norralaste üks vastuväiteid Johaugi-vastastele süüdistustele osutus valeks

Oslos jätkus täna Therese Johaugi ja teiste tema dopinguskandaaliga seotud asjaosaliste ülekuulamine Norra olümpiakomitee distsiplinaarkomisjoni ees. Päev algas ühe eilse väite ümberlükkamisega.

Valitsus kiitis Rail Balticu projekti heaks: see on kasulik Eestile ja kogu Euroopale

Valitsus andis peaminister Jüri Ratasele volituse allkirjastada Eesti Vabariigi nimel kolme Balti riigi lepe, millega kindlustatakse Rail Balticu valmimine. Seniste kokkulepetega võrreldes see Eestile uusi kohustusi juurde ei too, küll aga annab kindluse, et projekt ei jää venima.

FOTOD: Mitusada inimest kogunes ministeeriumi ette Rail Balticu vastu protestima

Majandusministeeriumi ees toimub meeleavaldus Rail Balticu vastu. Protestimiitingul osaleb üle 300 inimese.

VIDEO: Talvik Arsenali kinnistute müügist: kahtlused süvenevad Rosimannuse diilide tõttu

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik jagas pärast Taavi Rõivasega kohtumist selgitusi RKAS-ile kuulunud Arsenali keskuse kinnistuste müügi asjus. Talvik kinnitas, et RKAS tegi enampakkumise korrektselt, kuid õhku jääb küsimus, millise kokkuleppega sai keskuses väikeosanikuks Rain Rosimannus ja mis oli tema optsioonilepingu taga päriselt, millega Rosimannus hiljuti oma osanikuks olemise ära vormistas.

