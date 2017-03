100 SEKUNDIT: Munitsipaalpood on tallinlastele maksma läinud üle 560 000 euro; Leedus tapeti neljaliikmeline perekond

Munitsipaalpood on tallinlastele maksma läinud üle 560 000 euro: rahva vähesest huvist hoolimata kaupluse sulgemist ei kaaluta

Linnapood Lasnamäel Foto: Priit Simson

Lasnamäel asuv munitsipaalkauplus jäi mullu pea 200 000 euroga kahjumisse, kokku on selle peale kulunud üle 560 000 euro. Siiski leiab linnavõim, et poodi on ikkagi vaja. Linnavolinik Madis Kübar (IRL) ütleb, et see on maksumaksja raha ebaotstarbeline kasutamine.

Värske töövõimereformi otsused on viinud juba esimeste kohtuasjadeni

Tõnu Leetberg põeb süvenevat silmahaigust, kuid töötukassa leiab, et tema töövõime pole vähenenud. Foto: Rauno Volmar

Sel aastal on töövõime hindamise pärast kohtu poole pöördunud kolm inimest.

Eelmise nädala lõpu seisuga on tänavu esitatud 377 töövõime hindamise vaiet.

Sondas ja Tapal ohtlikku ainet lekkinud kaubarong ootab Tapal kõigi vagunite kontrolli

Reostus Tapal Foto: Kaspar Pokk

Eile Sondas ja Tapal tonnide viisi lahustit lekkinud kaubarongil keelati kahe järjestikuse juhtumi tõttu edasi sõita ja kõik vagunid kontrollitakse üle. Sondas voolas maha umbes 50 tonni lahustit ja ohualast evakueeriti umbes 20 inimest, kellest pooled olid raudteejaama lähedal lasteaias käivad lapsed.

Sonda vallavanem lekkinud vaguni ohtlikkusest: korduda oleks võinud aasta 1944, mil plahvatus pool Sondat ära pühkis

Sonda tsisternvaguni solvendileke Foto: päästeamet, Twitter

Sonda vallavanema Andrea Eiche sõnul põhjustas eile süttimisohtlikku ainet lekkinud rong äärmiselt ohtliku olukorra ja politsei jäi ohutsooni kehtestamisega hiljaks, mistõttu alevikus katastroofi tekkimiseks piisanud sellest, kui keegi oleks raudteeülesõidule lekkinud vedelikku suitsukoni pillanud.

Leedus tapeti neljaliikmeline perekond, mõrvas kahtlustatav tabati

Esmaspäeva õhtul teatati, et Leedu Kaunase rajoonis Gaižėnais leiti neli kuulihaavadega surnukeha: 1967. aastal sündinud mees, tema 1968. aastal sündinud abikaasa, 1942. aastal sündinud ema ja 1979. aastal sündinud vend. Haavatuna leiti mehe 1936. aastal sündinud isa, kes oli šokis ja viidi haiglasse. Mõrvas kahtlustatav tabati teisipäeval Marijampolė maakonnas.

Suri kirjanik ja tõlkija Enn Vetemaa

ENN VETEMAA Foto: Arno Mikkor

Täna lahkus meie seast kirjanik Enn Vetemaa (20.06.1936 - 28.03.2017), teatas Eesti Kirjanike Liit. Enn Vetemaa sulest on ilmunud luuletusi, jutustusi, romaane, näidendeid, filmistsenaariume, publitsistikat ja muusikatekste.

Hillar Tederit ähvardab Ukrainas boikott

Hillar Teder Foto: Vallo Kruuser

Eesti ärimehe Hillar Tederi ärisid Ukrainas ähvardab boikott tema sidemete tõttu Venemaaga.

Vaata kaardilt, kus maanteeamet tänavu teid plaanib ehitada ja remontida!

Maanteeamet

Maanteeamet tutvustas täna selleks aastaks kavandatud suuremaid parandus- ja ehitustöid. Ilmade soojenemisega saab neid varsti hakata ka ette võtma.

Ferrari endine boss: aeg on Räikköneni seiklused lõpetada

Kimi Räikkönen Foto: SAEED KHAN, AFP

Endine Ferrari ja Lancia F1-meeskonna juht Cesare Fiorio arvab, et Itaalia tipptiim ei peaks Kimi Räikkönenile lepingupikendust pakkuma.

Fitlapi peatreener Heikki Mägi: olen šokeeritud — eestlased on hullemas seisus, kui arvasin

Foto on illustreeriv Unsplash.com

Äsja ilmus eestlaste toitumisharjumusi iseloomustav uuring. Tunnistan, et me polnud varem statistikale sellisel kujul otsa vaadanud. Tulemused olid küll ootuspärased, kuid ometi šokeerivad. Selgub, et iga elatud aastaga sööme ennast stabiilselt üha paksemaks.

Meeldetuletus: Tuhanded mobiil-ID sertifikaadid muutuvad laupäeval kehtetuks

Digiretsept Foto: Hendrik Osula

1. aprillist muutuvad tuhanded SIM-kaardiga seotud mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks, kuna politsei- ja piirivalveameti otsusel minnakse üle tugevama turvalisusega lahendusele.

Finantsinspektsioon tõmbas Ühistupanga Savisaare maine tõttu liistule

Veebruaris 2015 toimus Ühistupanga asutajate esimene koosolek. Tallinna linna nimel kirjutas liikmelepingule alla linnapea Edgar Savisaar. Nüüd on ta iroonilisel kombel takistuseks pangalitsentsi saamisele. Foto: Eero Vabamägi

Inspektsioon tahab, et ametlik linnapea vastaks küsimustele oma maine kohta, aga Savisaar põikleb.

Anton Aleksejev: ka ratastoolis eurolaulik võib olla rumal

Julia Samoilova EBU

Venemaa, kes rõhutab alati oma erinevust läänemaailmast, on eurolaulikut valides toiminud täpselt lääneliku mõtteviisi järgi.

