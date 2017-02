100 SEKUNDIT: Minister Urve Palo sekkus jõuliselt Eesti Posti uue juhi valimisse; riik võtab toidulisanditurul lokkava anarhia käsile

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse esmaspäev, 20. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Minister Urve Palo sekkus jõuliselt Eesti Posti uue juhi valimisse

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister tahab paremaid majandustulemusi, nõudes samal ajal Eestis paremaid teenuseid, mis olemuselt on kahjumlikud.

Riik võtab toidulisanditurul lokkava anarhia käsile

Veterinaar- ja toiduamet teeb tänavu rekordarvule toidulisanditele põhjalikud laborianalüüsid.

Taanis sattus D-vitamiini üledoosi tõttu haiglasse 80 beebit. Ka Eesti võtab D-vitamiini luubi alla.

Rootsis avastasti mullu, et kolmandik turul olevaid D-vitamiini tooteid ei vasta nõuetele.

Kaljulaid ülendas Terrase kindraliks

President Kersti Kaljulaid andis kaitseväe juhatajale kindralleitnant Riho Terrasele kindrali sõjaväelise auastme.

FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Harku vallas sai veoki ja sõiduauto rängas kokkupõrkes viga kaks inimest

Harku vallas põrkasid täna ennelõunal kokku veok ja sõiduauto. Õnnetuse tagajärjel viidi haiglasse sõiduautos olnud mees ja naine.

Kommunistlik dünastia Põhja-Koreas: juba kolmandast valitsejast sai psühhopaat

Seda asja on enamik muud maailma kogenud kauges keskajas - kui absoluutne võim koondub vereliini pidi edasi antuna, jõutakse olukorrani, et rivaalitsevad troonipärijad hakkavad dünastia sees "saladuslikult" surma saama. Tänapäeval kinnitab samasugune sündmusteahelik aga, et isehakanud dünastiast pärinev kolmas liider Põhja-Koreas on avalikult psühhopaatlike kalduvustega.

Korruptsioonivastane erikomisjon: Arsenali kinnistute müük näib korruptiivne

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Artur Talviku hinnangul on taunitav endise poliitiku varjatud kujul osalemine Arsenali kinnistute tehingus. „Antud juhul on tegemist korruptiivsena näiva teona, mis kahjustab RKASi ja laiemalt avaliku võimu mainet.“

Donald Trump õnnitles Eestit vabariigi aastapäeva puhul

President Kersti Kaljulaidile saadetud kirjas õnnitles USA president Donald Trump teda Eesti vabariigi 99. aastapäeva puhul.

Politseikoer pidas Tartumaal kinni naist tappa ähvardanud kurjategija

Sel laupäeval Tartumaal relvataolise esemega vehkinud agressiivse mehe kinnipidamisel täitis võtmerolli 2-aastane tegus teenistuskoer Dexter.

FOTOD: Vaata, milline hakkab tulevikus välja nägema Kalaranna piirkond!

Kalaranna tn 1 kinnistu arhitektuurivõistluse võitis Kadarik Tüür Arhitektid OÜ(KTA)koostatud kavand nimega "Kesk-Küla." Võitja saab 25 000 eurot ja temaga alustatakse läbirääkimisi projekteerimislepingu sõlmimiseks.

Uus relv politseipatrullide varustuses: millal taserit kasutatakse ja mida see täpselt teeb?

Nagu läinud nädala lõpus teatati, on kavas patrullpolitseinikud taserite ehk elektrišokirelvadega varustada. Hetkel on nende päralt lisaks käeraudadele gaas, teleskoopnui ja tulirelv, ent plaani järgi lisandub selle aasta teisest poolest ka taser. Hanke järgi ostetakse neid esialgu umbes sada, tulevikus tahetakse taseritega varustada kõik patrullid.

FOTOD ja VIDEO: Leedulased mõisteti autodest navigatsiooniseadmete varastamise eest vangi

Täna mõistis Harju maakohus kahele Leedu päritolu autovargale kuue kuu pikkuse šokivangistuse selle eest, et nad varastasid Harjumaalt ja Tallinnast autodest kalleid navigatsiooniseadmeid.

Soomlased on valmis suitsuliha nimel barrikaadidele tõusma?

Soomlased kutsuvad üles sel suvel viimast korda kodust suitsuliha sööma, kuna Euroopa Liit kehtestab sügisel sellele rangemad piirangud.

FOTOD: Lasnamäele kerkib ligi 200 korteriga elurajoon

Reedel paigaldati nurgakivi Linnamäe Kodude elurajooni esimesele etapile, kuhu lisandub veel kolm 12-korruselist tornmaja.

Aasta Kodu 2016: nii kauneim kodu kui ka aed asuvad Tallinnas

Kadrioru lossis pärjati 20. korda ajakirja Kodukiri iga-aastase kodukonkursi Aasta Kodu võitjad. Peapreemia sai noor pere — Katrin ja Mikk Maivel Tallinnast — uusarendusse ehk tühja korterikarpi õdusa kodu loomise eest. Aasta kauneima aia rajasid Ene ja Urmas Jürivete Tallinnast.

Eestis õppustel käinud Briti sõduritele anti Tallinna stripiklubide teejuht

Suurbritannia kaitseministeerium varustas 2015. aasta mais toimunud NATO õppustest Steadfast Javelin osa võtnud Briti sõdurid Tallinna striptiisiklubide teejuhiga.

Honda kutsub turvapatjade rikke tõttu autod tagasi

Honda Baltic kutsub tagasi mitmed Eestis müüdud uuemad automudelid, sest tootja on tuvastanud võimalikud defektid turvapatjades, mis mõjutavad sõiduki turvalisust.

Meeleheitel poeketid käivad Ida-Virumaalt töökäsi värbamas. Loe, mis palka ja hüvesid töötajatele lubatakse!

Maxima ja Prisma kaubandusketil on Kirde-Eesti töötajate pealinna piirkonda värbamisel juba üsna suur kogemus. Alanud nädalal alustab ka Rimi Narvas, Sillamäel ja Jõhvis värbamiskampaaniat: tööotsijaile pakutakse lausa kadestusväärseid tingimusi - ainult sõida, kirjutas laupäevane Põhjarannik.

VIDEO: Avaldati salvestus Kim Jong-nami tapmisest, Malaisia kutsus saadiku Põhja-Koreast tagasi

Esmaspäeval ilmus välja video, mis kujutab väidetavalt Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami tapmist Kuala Lumpuri lennujaamas. Samal ajal on ägenenud diplomaatiline tüli Malaisia ja Põhja-Korea vahel Kim Jong-nami tapmise uurimise kohta.

