100 SEKUNDIT: Mees sai aegunud lubade eest 148 eurot trahvi; USA avaldas raporti Venemaa sekkumise kohta presidendivalimistesse

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse reede, 30. detsember? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Putin: Venemaa ei lasku köögidiplomaatia tasemele ega saada USA diplomaate välja

Venemaa president Vladimir Putin võttis vastu otsuse mitte saata USA diplomaate Venemaalt välja vastuseks Washingtoni otsusele saata USA-st välja 35 Vene diplomaati.

Ameeriklased ei luba Vene diplomaate enam „daatšadesse“ Marylandis ja Long Islandil

USA presidendi Barack Obama avalduse järgi suletakse Vene diplomaatidele ligipääs objektidele Marylandi ja New Yorgi osariikides, mida kasutati luure-eesmärkidel.

ANDREI HVOSTOVI KOMMENTAAR SÜÜRIAST: Assadi juures vahetati viisakusi, aeti mulli ja patsutati õlale

Maailmas on paralleelselt mitu reaalsust. Üks on praegu siin Lähis-Idas ja teine on Facebookis, mille kaudu osa Eesti meediaväljaandeid õngitseb uudiseid Yana Toomi reisi kohta Süüriasse.

Kreml: Putin annab Obama uutele sanktsioonidele adekvaatse ja ebamugava vastuse

Kreml teatas Vene meedia kaudu, et president Vladimir Putin annab USA presidendi Barack Obama tänastele sanktsioonidele "adekvaatse vastuse".

RIA Novosti: Vares näppas Narva piiripunktis koju naasvalt Eesti kodanikult passi

RIA Novosti kirjutab kummalise loo Eesti kodanikust, kellelt Eesti-Vene piiri ületades vares ootamatult passi varastas ja sellega minema lendas.

Obama andis vastulöögi Venemaa häkkimisele: 35 Vene luureametnikku saadetakse riigist välja

USA president Barack Obama andis neljapäeval vastulöögi Venemaa häkkerite väidetavale sekkumisele USA presidendivalimistesse ja saatis muuhulgas riigist välja 35 Vene luureametnikku ja kehtestas erinevaid sanktsioone.

USA avaldas ka detailse analüüsi valimiste häkkimise kohta Venemaa poolt

Lisaks teatele vastulöögi andmisest Venemaa häkkimisele avaldas USA neljapäeval ka seni kõige üksikasjalikuma raporti Venemaa sekkumise kohta USA presidendivalimistesse. Sisejulgeolekuministeeriumi ja föderaalse juurdlusbüroo (FBI) analüüs on esimene raport ajaloos, milles süüdistatakse pahatahtlikus kübertegevuses kindlat riiki või osapoolt. Samuti on see esimene kord, kui USA seostab sissetungi demokraatide rahvuskomitee arvutitesse Venemaa eriteenistuste FSB ja GRU-ga.

IMEARMAS KLÕPS: Palju õnne! Taavi Rõivas ja Luisa Värk said poja

Eesti endine peaminister Taavi Rõivas ning tema elukaaslane Luisa Värk võtavad saabuva aasta vastu uue ilmakodaniku seltsis.

Jürgen Ligi pettus "Ärapanija" Autorollo-laulus: pole sinu tase, Mart! Nagu oleks inimesi veel vähe mõnitatud

Kui alles äsja puhkes avalik pahandus aastavahetusel ETV ekraanile naasvate vanameistrite Mart Juure ja Peeter Oja nn Savisaare nimekirjaloo ümber, siis nüüd on legendaarse "Ärapanija" lustakas Autorollo-laul ära teeninud reformierakondlasest Jürgen Ligi pahameele.

Aegunud juhiloaga sõitnud mees sai trahvi: miks politsei juba varem mind ei hoiatanud?

Toimetuse poole pöördus mees, kes sai rutiinse politseireidi käigus trahvi, kuna selgus, et tema juhiluba on aegunud. Trahvisummaks oli 148 eurot.

Ajaleht: Schumacheri koduravi on maksma läinud üle 16 miljoni euro

Ajaleht The Sun arvutas välja, et vormelilegendi ravile on kulutatud juba 16,2 miljonit eurot.

