100 SEKUNDIT: Kuritegeliku ühenduse pealiku Tarankovi tapnud Vorobei tunnistas end süüdi; suure skeemi tagajärjel jõudis Eestisse 70 rekkatäit maksuvaba kütust

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse esmaspäev, 27. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

DELFI FOTOD JA KAART: End "Vaikse ristiisa" Tarankovi tapmises süüdi tunnistanud Vorobei peitis surnukeha maasturisse, et kaitsta seda halva ilma eest

Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osas Foto: Andres Putting

Täna Haapsalus kohtu ette astunud Juri Vorobei (36) tunnistas end Eesti kuritegeliku ilma juhi Nikolai Tarankovi tapmises süüdi.

Tolliametnik palkas kütusevedajatelt altkäemaksu kättesaamiseks väljapressijad

Üks tsisternveok, mille politsei kinni pidas, vedas Poolast Eestisse 29 555 liitrit rasket kütteõli, kuigi saatelehe järgi oli veoseks märgitud maksuvaba tehniline vedelik. Foto: Ilmar Saabas

Kuritegeliku skeemi kaudu jõudis Poolast maksuvabalt Eestisse vähemalt 70 veokitäit kütust. Suurem summa jäi korrumpeerunud ametnikul saamata, sest jõmmide võrgustik vedas teda ninapidi. Kuritegelikus skeemis osales tolliametniku parema käena viiekordne Eesti maadlusmeister.

DELFI FOTOD JA KAART: Rapla kesklinnas hukkus vales kohas teed ületanud naine

Raske liiklusõnnetus Rapla kesklinnas Foto: Siim Solman

Täna keskpäeval juhtus Rapla kesklinnas raske liiklusõnnetus, mille tagajärjel hukkus vales kohas teed ületanud vanem naine.

VIDEO: Oscarid on jagatud: "La La Land" lahkus õhtu suurima võitja ja kaotajana - parima filmi välja kuulutamisel tehti kohutav viga

Öösel toimunud Oscari-gala läheb ajalukku piinlikku olukorraga, kus parima filmi võitjaks kuulutati vale film ning viga parandati alles valesti ette kutsutud filmitegijate tänukõne ajal.

Lähedane: haiglast koju saadetud patsient suri vähem kui tund hiljem

Foto on illustratiivne Foto: Ago Tammik

Jaanuaris oli traagiline juhtum Pärnu haiglas, kuhu halva enesetunde tõttu pöördunud 53-aastane mees saadeti pärast mõneks tunniks tilgutite alla panemist lähedase sõnul koju tagasi, kus mees aga vähem kui tund aega hiljem suri.

Pentus-Rosimannuse võit jäi vormistamata, riigikohus võttis Autorollo tsiviilasja uuesti menetlusse

Riigikohus võttis menelusse pankrotis transpordifirma Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki taotluse riigikohtus uuesti arutada Autorollo pankrottimineku asjaolusid.

Tallinnas hukkus autoga teelt välja sõitnud mees

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Täna keskpäeval suri Tallinnas Laki tänaval autoga teelt välja sõitnud 59-aastane mees.

Uuring: Venemaal on ilmselt raskusi Balti riikide vägivallatu kõigutamisega, ohuks on ulatuslik sissetung

Foto: Vadim Ghirda, AP

USA mõttekoda RAND Corporation on avaldanud uuringu „Hybrid Warfare in the Baltics. Threats and Potential Responses“ („Hübriidsõda Balti riikides. Ohud ja potentsiaalsed vastused“).

Telialt röögatu arve saanud klient küsib: mis asi on käsitlustasu?

Foto: Madis Veltman

Delfi toimetusele saatis kirja äriklient, kes sai Telialt arve, mille üheks kulureaks oli märgitud „käsitlustasu". Vaid selle teenuse eest küsib Telia kliendilt 153 eurot.

Presidendi vastuvõtule palutud kirikuõpetajalt võeti eksituse pärast kutse tagasi: proual oli palju ettevalmistusi tehtud, kleit oli ka valmis

Foto: Andres Putting

Räpina kirikuõpetajale Urmas Nagelile saadetud kutse võeti tagasi, kuid vabariigi aastapäeva peol Estonias hõigati tema nimi ikkagi välja.

