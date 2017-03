100 SEKUNDIT: IRL võib juba enne kohalikke valimisi esimeest vahetada; Hispaanias vahistati Eesti lapse enesetapuni viinud internetipedofiil

Krahhi äärel IRL võib juba enne kohalikke valimisi esimeest vahetada

IRL-i liikmeid teeb närviliseks reiting, mis on suuremates linnades langenud alla valimiskünnise.

Rootsi hiidkontsern müüs oma Balti äri maha, TV3 saabki uue omaniku

MTG müüb oma Baltikumi telekanalid Providence Equity Partnersile, tehingu väärtus on 115 miljonit eurot.

Ilves: ebademokraatlikel riikidel on demokraatlike ees informatsioonisõjas kaks eelist

President Toomas Hendrik Ilves ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et ebademokraatlikel riikidel on demokraatlike ees infosõjas kaks eelist, aga vähemalt üks eelis on ka demokraatlikel.

Hispaanias vahistati Eesti lapse enesetapuni viinud internetipedofiil

Hispaania Cádizi provintsis vahistati Puerto Reali linna 30-aastane elanik Benjamín Cabello Sánchez, kelle juurest leiti enam kui 2000 pedofiiliasisuga faili. Hispaania politseil on õnnestunud seostada tema kriminaalne tegevus, mis põhines alaealiste survestamisel ja ähvardamisel, 2008. aastal enesetapu teinud Eesti poisi ahistamisega, teatab Hispaania ajaleht El País.

Eesti saatkond otsib tasuta tööjõudu: seitse kuud praktikat, rahaline tasu null

Eesti saatkond Londonis otsib praktikante, kes oleks abiks seitse kuud, ent ei saaks selle eest sentigi. Meie seadused kohustaks taolisel juhul palka maksma, aga välisriigi saatkondades ei pruugi need reeglid kohalduda.

IRLi juhtimisstiilis pettunud Aivar Riisalu: poistebänd peaks tagasi tõmbuma

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige Aivar Riisalu on pettunud erakonna praeguses juhtimisstiilis ning on seisukohal, et partei peaks leidma endale enne kohalikke valimisi esimehe, kes vaataks ühiskonda tervikuna ning suhtleks erakonna liikmetega.

Kohus mõistis alaealise neiu vägistajale maksimumkaristuse

Viru maakohus saatis vägistaja 15 aastaks vangi. See on Eesti seaduste järgi selle teo eest kõige rangem võimalik karistus.

Turba kooli korruptsioonikahtlusega direktor vabastati ametist

Eile otsustas Nissi vald vabastada ametist Turba kooli direktori Kädly Künnapi.

VIDEO ja FOTOD: Sitsiilia Etna vulkaani plahvatus vigastas kümmet inimest

Sitsiilia saarel asuva Etna vulkaani purske tõttu sai neljapäeval kümme inimest vigastada, kui magmavool lumme põhjustas tugeva plahvatuse, mis saatis õhku erineva suurusega rahne ja kive.

Ta tuleb siiski: Saksa hiiglaslik poekett hiilib vargsi Eesti turule

Saksa kontsern Lidl tahab peagi Eestis juured alla ajada, paigas on Äripäeva teada nii poodide arv, oodatav turuosa kui ka juhid.

FOTOD JA VIDEO SÜNDMUSKOHALT: Saaremaal hukkus tulekahjus 45-aastane mees

Saaremaal Kaarma külas puhkes täna öösel kahekordses elumajas tulekahju, mis nõudis inimelu.

