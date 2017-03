100 SEKUNDIT: Imaveres sõitis teelt välja liinibuss; Lasnamäe süürlane vahistati kahtlustatuna naise süütamises

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse reede, 10. märts? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

FOTOD: Tallinnasse jõudis aprillist liinile jõudev Viking Line´i reisikatamaraan

Vikingline katamaraan Foto: Karli Saul

Tallinnasse jõudis Viking Line'i suur katamaraan HSC Express, mis hakkab kuu aja pärast Viking Fasteri nime all Tallinna ja Helsingi vahel autosid ja reisijaid vedama.

DELFI VIDEO: Lasnamäe süürlane võeti naise süütamise kahtlustusega vahi alla

Kohus võttis täna kaheks kuuks vahi alla Lasnamäe süürlase, keda kahtlustatakse oma abikaasa süütamises, mille tagajärjel sai ta raskeid vigastusi ja on nüüd koomas.

FOTOD: Mart Sanderi vanaema maja hävis märtsipommitamises, aga armastatu surm päästis tema elu

Mart Sanderi vanaema pildid märtsipommitamisest Foto: Hilja Fernanda Eonurm

Mart Sanderi vanaema Hilja Fernanda Eonurm tegi 10. märtsil 1944 ringkäigu purukspommitatud Tallinnas ja sai piltidele mõtlemapanevad kaadrid. Osad tulekahjud on veel kustutamata ning suur osa tuntud majadest on varemeis. Ka tema enda oma.

FOTOD: PPA büroodes on täna ülipikad järjekorrad

Järjekorrad PPA Tammsaare esinduses Foto: erakogu

PPA Tallinna büroodes on ülipikad järjekorrad. Näiteks kella 14 paiku olid Pinna tänava kontoris ootejärjekord umbes kaks tundi.

Trumpi ja Venemaa toetajast kongresmen pidas Ilvesele ajalooloengu

Dana Rohrabacher Foto: Lauren Victoria Burke, AP

Neljapäeval toimunud kuulamisel USA esindajatekoja väliskomitees Venemaa desinformatsiooni ja „informatsiooni relvana kasutamise“ kohta, kus tunnistusi andis president Toomas Hendrik Ilves, oli peamine Venemaa kaitsja Californiast pärit vabariiklane Dana Rohrabacher, kes on ka president Donald Trumpi vankumatu toetaja.

Sajandi tormi tohutu terasreha riisus üle Eesti

Kuni 35 m/s tormituul, mis lendas Eestis kaks päeva järjest, rebis maapinnast välja suured puud nende juurtega. Foto: SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

1967. aastal kahel augustipäeval möllanud tormi suureks ulatuseks ja hävitustööks ei olnud keegi valmis.

FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Imaveres sõitis teelt välja põllule liinibuss 14 lapsega

Bussiõnnetus Imaveres Foto: Kaspar Pokk

Tallinna-Tartu maanteel Imaveres sõitis täna hommikul teelt välja kraavi liinibuss, milles oli 14 last.

Neid kolme köögivilja tuleks tarvitada "vaid" sügavkülmutatuna

Foto: Shutterstock

Enamuste toitudega ja toiduainetega kehtib üsna selgelt üks reegel: sügavkülmutamine vähendab nende väärtust. Põhjus seisneb selles, et külm lõhub rakumembraane ja muudab toorainete tekstuure, teiseks vähendab külm nende viljade toiteväärtust. On aga mõned aeviljad, mida tasub aga vaid sügavkülmutatuna tarbida.

FOTOD: Inimesed kogunesid juba kell 5 hommikul Bauhausi avamisele

Bauhausi avamine Foto: Raul Mee

Täna avati Rocca al Mares uus Bauhausi kaubamaja, avamispidustused algasid juba kell 5.00, klientidele avati kaubamaja uksed kell 7.00. Varahommikul kella viiest oli parkla juba huvilisi täis - kes tuli soodushinnaga käru ostma ning kes lootis loosiõnnele oma vana käruga kohale tulles.



OLULINE TEADA: Milliseid ravimeid ei tohiks kunagi alkoholiga koos tarvitada?

Foto on illustreeriv Vida Press

Oleme harjunud lugema ravimite infolehtedelt, et alkoholi tarvitamine koos ravimite võtmisega võib lõppeda ohtlike kõrvalmõjude avaldumisega, ehkki suur osa meist on selle reegli vastu eksinud ilma suuremate tagajärgedeta. Sellest hoolimata on teatud ravimid sedavõrd tugevad, et nende võtmise ajal tuleks alkoholi vältida kui kulutuld.

FOTOD JA VIDEO: Vaata Kelly Sildaru Big Airi treeninghüppeid Norra X-Mängudel!

Foto: Madis Veltman

Kelly Sildaru tegi täna Norras Hafjellis X-Mängudel kogu Big Airi treeningu algusest lõpuni kaasa. Ning mitte ei sõitnud ainult hüpetest otse üle, vaid sai ka trikke proovida.

ÄRILEHE VIDEO: Vaata videot, mis tegi eilsel Aasta Ettevõtte konkursil silma märjaks paljudel

Eile toimus vahva pidu Kultuurikatlas, kus selgus Ernst & Young Eesti Aasta Ettevõte 2017. Lisaks sai aga elutööpreemia legendaarne kalandusettevõtja ning M.V.Wool asutaja Mati Vetevool. Tema tegemisi ja mõtteid tutvustav videoklipp ei jätnud saalis külmaks kedagi ning rahvas tõusis mehe auks saalis püsti. Vaata seda liigutavat videot sinagi.

