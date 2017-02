100 SEKUNDIT: Endiste siseministrite sõnul tähendaks sisekaitseakadeemia Narva kolimine selle lõppu; Mustamäel naise ja koera surnuks sõitnud noormees võeti vahi alla

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse teisipäev, 14. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Reinsalu: Sisekaitseakadeemia viimine Narva on juba otsustatud

Urmas Reinsalu Foto: Andres Putting

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et Sisekaitseakadeemia viimine Narva otsustati juba koalitsioonileppes, praegu on jäänud vaid ette valmistada täpne otsus, kuidas Sisekaitseakadeemiat kolides riske maandada.

Loe edasi...

Maailma kõige töökindlam telefon Nokia 3310 tuleb tagasi

Peegel - Jaan Riis kabinet Foto: Eero Vabamägi

Nokia toob taas turule oma Nokia 3310 mudeli. Mõneski mõttes tähistas see 2000. aastal turule toodud telefon mobiiltelefonide uue ajastu algust. Telefoni tugevuseks on kauakestev aku ja pea purunematu telefoni korpus.

Loe edasi...

Venemaa lääne sõjaväeringkonnas toimub lahinguvalmiduse kontroll

Foto: Pavel Gerassimov, Sputnik

Loe veel

Venemaa lääne sõjaväeringkonnas algas etteteatamata lahinguvalmiduse kontroll, teatas ringkonna pressiteenistus.

Loe edasi...

DELFI FOTOD JA VIDEO: Sajad tallinlased seisid tundide kaupa tasuta toiduabi sabas, tasuks kuus konservi

Toidupank jagas tasuta konserve Foto: Andres Putting

Toidupank jagas täna viimast korda tasuta sealihakonserve. Esimesed ootajad saabusid ukse taha kell 7.15. Uksed avati alles kell 11.

Loe edasi...

Mustamäel naise ja koera surnuks sõitnud noormees võeti kaheks kuuks vahi alla

Laupäeva õhtul Mustamäel Sütiste teel naise ja koera surnuks sõitmises kahtlustatav ning sündmuskohalt põgenenud 19-aastane Nikolai võeti täna kaheks kuuks vahi alla.

Loe edasi...

50 halli passi varjundit: mittekodanikud räägivad, miks neil pole Eesti kodakondsust

Foto: Andres Putting

Et hallipassimeeste teema on Eestis jätkuvalt aktuaalne ja seda tuletasid taas meelde peaminister Jüri Ratase avaldused, otsustas venekeelne Delfi anda sõna halli passi omanikele endale. Erinevatel põhjustel palusid nad oma nimesid mitte avaldada, kuid kõik nad on ehtsad ja nende andmed on toimetusel teada.

Loe edasi...

VIDEO: Liiklusraevu meistriklass? Mees hüppas Tallinnas foori taga seisnud Chrysleri kapotile ja katusele

Liiklushuvilisi koondavas Facebooki grupis postitati video kummalisest käitumisest eile Tallinnas. Chrysleri katusele roninud mees selgitas Delfile, et püüdis oma tegevusega takistada varasemalt tema autole sisse sõitnud ja sündmuskohalt põgenenud Chrysleri juhti.

Loe edasi...

Endiste siseministrite avaldus: sisekaitseakadeemia kolimine Narva tähendaks selle lõppu

Viis endist Eesti siseministrit leiavad, et sisekaitseakadeemia viimine Tallinnast Narva pole põhjendatud ning tähendaks selel lõppu.

Loe edasi...

Kaia Iva: paneme vanemahüvitise paremini tööle

Kaia Iva Foto: Priit Simson

Muudatused: vanemahüvitist saaks jagada osadeks ja välja võtta kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Loe edasi...

Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn lahkus ametikohalt

Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn astus esmaspäeva õhtul ametist tagasi, vahendab CNN.

Loe edasi...