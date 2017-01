100 SEKUNDIT: Elmar Vaheri sõnul tegutseb Eestis hetkel 20 kuritegelikku ühendust; mullu tõusis korruptsioonikuritegude arv absoluutsele rekordtasemele

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse teisipäev, 24. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Selgusid 2017. aasta Oscari nominendid: muusikafilm "La La Land" teenis rekordilised 14 nominatsiooni

"La La Land: California unistused" Forum Cinemas AS

Ameerika filmiakadeemia kuulutas välja Oscarite nominatsioonid ning sarnaselt Kuldgbooustega tegi ka seekord ajalugu muusikafilm "La La Land: California unistused", mis teenis 14 Oscari nominatsiooni. Varem on sama palju kogunud ainult kaks filmi: "Titanic" ja "All About Eve".

Loe edasi...

Elmar Vaher: Eestis tegutseb hetkel 20 kuritegelikku ühendust, kaheksa on neist väga ohtlikud

Foto: Andres Putting

Politsei-ja piirivalveameti juhi Elmar Vaheri sõnul tegutseb Eestis hetkel kokku umbes 20 kuritegelikku ühendust, millest kaheksat peab politsei ohtlikuks.

Loe edasi...

Hispaanias uuritakse 16-aastase Eesti tüdruku sünnitatud lapse surma

Foto: SANTIAGO FERRERO, REUTERS

Hispaanias uuritakse Eestist pärit 16-aastase ema sünnitatud lapse surma asjaolusid. Sünnitus toimus ilma meditsiiniabita Alicante provintsis Pinar de Campoverde külas.

Loe edasi...

Varas üritas Hanno Pevkuri majja sisse murda

Riigikogu aseesimeeste valimine Foto: Karin Kaljuläte

Loe veel

Täna varahommikul püüdis varas sisse murda Reformierakonna esimehe ja endise siseministri Hanno Pevkuri koju.

Loe edasi...

Ossinovski tõmbab spidomeetri abil suure palgalõhega ettevõtted liistule

Postimaja Rimi klienditeenindajad Jekaterina Semjonova (paremal) ja Kert Lepp palgalõhe üle pead ei valuta, sest tööandja sugudepõhist palgaarvestust ei harrasta. Foto: Ilmar Saabas

Tööinspektsioon saab õigusi juurde, et ettevõtetele ette kirjutada, kuidas tagada töötajate võrdne kohtlemine.

Loe edasi...

Toomas Hendrik Ilves: inimesed on unustanud, mis on sõda

Toomas Hendrik Ilves Foto: Aleksei Vitvitski, Sputnik

Sügisel ameti maha pannud president Toomas Hendrik Ilves ütles usutluses Stanfordi ülikooli ajakirjale, et Euroopas ja ka USA-s toimuv vastandumine liberaalsusele tuleneb sellest, et inimesed on unustanud, mis on sõda.

Loe edasi...

IRL ei toeta ideed anda kodakondsus kõigile, kes on Eestis elanud 25 aastat

Mart Nutt Foto: Karli Saul

IRL teatas täna, et nad ei toeta Keskerakonna esimees Jüri Ratase ideed anda kodakondsus kõigile, kes on Eestis elanud 25 aastat.

Loe edasi...

Ratas: järgmistel valimistel on Keskerakonna põhiteemaks kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele

Jüri Ratas - detsember 2016 Foto: Sven Arbet

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles Radio Svobodale antud intervjuus, et järgmistel riigikogu valimistel saab Keskerakonna üheks peamiseks programmiliseks punktiks olema kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Lisaks kinnitas Ratas ajakirjaniku küsimusele vastates, et Keskerakonnas pole Kremli poolt mõjutatud inimesi.

Loe edasi...

Statistika: tapmiste arv oli eelmisel aastal taasiseseisvusaja kõige madalamal tasemel

Foto: Andres Putting

Eelmise aasta kriminaalstatistika põhjal on üldine kuritegevus vähenenud ja tapmiste arv langenud.

Loe edasi...

Mullu tõusis korruptsioonikuritegude arv absoluutsele rekordtasemele

Kriminaalstatistika pressikonverents justiitsministeeriumis Foto: Andres Putting

Kui enamikes krimivaldkondades mullu kuritegevus pigem langes, siis oli üks valdkond, kus selle tõus oli märgatav. Nimelt registreeriti mullu rekordarv korruptsioonikuritegusid.

Loe edasi...