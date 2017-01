100 SEKUNDIT: Eestisse saabus visiidile Ukraina president Petro Porošenko; selgus legendaarse Linnahalli eilse põlengu põhjus

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse esmaspäev, 23. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

DELFI FOTOD: Selgus legendaarse Linnahalli eilse põlengu põhjus

Häirekeskus sai eile kell 17.54 teate, et Mere puiesteel on tulekahju legendaarses Tallinna Linnahallis.

Tsahkna probleemist mereväes: miinitõrjejaht Sakala täidab oma ülesandeid, tulevikus plaanitakse täiendavaid lisakontrolle

Kaitseminister Margus Tsahkna vastas täna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) parlamendisaadikute arupärimisele seoses suure koguse salakauba leidmisest Eesti mereväe miinijahtijal Sakala.

DELFI VIDEO ja FOTOD: Põhja-Tallinnas torkavad kenas elurajoonis silma prügisse uppuvad garaažiboksid

Põhja-Tallinnas Laevastiku tänaval asuvad garaažiboksid, mis on paksult prügi alla mattunud. Paraku kipuvad sinna sodi sisse mängima minema ka lapsed, mis pole loomulikult turvaline. Kohalikud on ärritunud ja esitanud korduvalt kaebuseid, kuid seni pole keegi midagi ette võtnud.

DELFI FOTOD: Eestisse saabus visiidile Ukraina president Petro Porošenko

Täna saabub Eestisse ametlikule visiidile Ukraina president Petro Porošenko, kelle ootuses on lennujaamas Ukraina lipud juba lehvimas ja presidendi saabumist turvavad politseinikud ja snaiprid positsioonidel.

Europarlamendi saadikud teevad kuluhüvitistega, mida hing ihkab

Indrek Tarand ja Yana Toom kasutavad kuluhüvitisteks mõeldud raha muu hulgas annetusteks, mis pole reeglite järgi lubatud.

Kaja Kallasel seisab mitukümmend tuhat eurot hüvitisi pangakontol jõude, kuid ta lubab ülejääva raha ametiaja lõpus tagasi maksta.

Europarlament hüvitiste kulutamise üle järelevalvet ei tee ega saa seetõttu kommenteerida, kas eurosaadikute kulutused on reeglitepärased või mitte.

„Kõik, mis tegin, oli valesti: olin paks, rumal, mõttetu.” Neli naist räägivad oma loo

Naiste tugikeskuste teenuseosutajate vahetuste, rahastuse vähenemise ja ümberstruktureerimise tõttu jäid paljud koduvägivalla all kannatavad naised hätta ja peavad lootma endise teenusepakkuja vabatahtlikule tööle. Rääkisime nelja naisega. Naiste nimed on nende kaitseks muudetud.

Abdul Turay põhjalik võrdlus: kus on odavam lapsi kasvatada — Eestis või Suurbritannias?

Tallinna Linnavolikogu liige Abdul Turay, kes esitas avalduse Keskerakonda astumiseks, kommenteeris Delfi artiklis oma tegu sooviga kaasa aidata sellele, et inimeste elu paremaks muutuks. Muuhulgas mainis Turay, et isegi lapsi kasvatada on Suurbritannias odavam kui Eestis. Naistekas haaras sellest lausest kohe osavalt kinni ja palus, et Turay seda väidet meie lugejate jaoks veidi lahti seletaks — ja seda ta ka tegi, väga põhjalikult. Loe ja imesta!

Mis toimus kurikuulsal ööl tegelikult? David Bowiega 40 aasta eest arreteeritud naine avas lõpuks suu

1976. aastal arreteeriti pärast raju kontserdi järelpidu glämmroki ikoon David Bowie, tema turvamees, Iggy Pop ja 20-aastane hiina rahvusest neiu Chi Wah Soo. Sellest ajast saati ei teadnud keegi, mis tollel õhtul tegelikult toimus. Tänaseks 61-aastane juuksurisalongi omanik Soo paotas lõpuks suud ning avaldas oma kirkama mälestuse tagamaad.

Samsung avaldas Galaxy Note7 plahvatusohtlike akudega seotud probleemide põhjused

Samsung Electronics teatas täna Lõuna-Koreas toimunud pressikonverentsil, et Galaxy Note7 telefonide akudega seotud probleemid olid kaht laadi ning edaspidiste sarnaste intsidentide ennetamiseks võetakse uute seadmete tootmisel kasutusele senisest veelgi tõhusamad kontrollmeetmed.

Kallid Armani kingad hakkasid juba poole tunni kandmisega lagunema

Stuudio T kauplusest Armani Jeans'i meeste kingad ostnud klient pidi juba poole tunni kingade kandmise järel nentima, et ühe kingal esineb viga.

MEELDETULETUS: Kuidas otsida enda kohta tööstaaži andmeid ja kas need on digitaalsel kujul olemas?

Sotsiaalkindlustusamet on taaskord alustanud inimestele meeldetuletamist, et kõik, kes on tööturul olnud juba enne 1999. aastat, tooksid või saadaksid enda tööraamatud ametile. Siis sisestatakse tulevase pensionisaaja andmed digitaalselt ning pensionile jäädes ei teki tööstaaži tõendamisega probleeme.

M-Spordi boss: Ogier’ ja Tänaku vahel võib seis huvitavaks minna

Ott Tänaku tööandja Malcolm Wilson loodab, et eestlane toob temasse investeeritu juba tänavu tagasi.

VIDEO: Meenuta Ott Tänaku hullumeelset lõppu Monte Carlo rallil!

Ott Tänak ja Martin Järveoja said pühapäeva pärastlõunal lõppenud Monte Carlo rallil kolmanda koha, kuid pidid selleks tegema viimasele katsele katkise mootoriga autos hullumeelse lõpu.

Suurtehing kinomaailmas: Eesti suurim kinokett müüdi maha

USA ettevõte AMC Entertainment Holdings kirjutas alla lepingule, millega ostetakse ära Rootsi suurim kinode operaator Nordic Cinema Group. Lisaks Rootsile on see suurim ka mujal Skandinaavias ja Baltikumis, kirjutab Reuters. Eestis kuulub nendele Forum Cinemas, mis haldab Coca-Cola Plazat Tallinnas ning Ekraani Tartus.

LUGEJATE FOTOD ja VIDEO: Männiku karjääris vajus auto läbi jää vette, õhukesel jääl oli kiirendajaid teisigi

Lugeja saatis Delfile foto, mis on tehtud Männiku karjääris ning millel on jäädvustatud eile õhtul õhukesest jääst läbi vette vajunud auto.

