100 SEKUNDIT: Eestis on ligi 30 000 noort, kes ei õpi, osale koolitustel ega tööta; Californias anti järeleandmisohus tammi tõttu evakuatsioonikorraldus

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse esmaspäev, 13. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Eesti nähtamatute generatsioon: kümned tuhanded noored, kes ei käi koolis ega tööl

Noorte Tugila programmi rakendaja Marek Morel (paremal) tutvustab noortekeskuses noorele tema võimalusi. Foto: Karli Saul

Eestis on ligi 30 000 noort, kes ei õpi, osale koolitustel ega tööta. Peale töötukassa tegevuste püüab riik probleemiga toime tulla programmi Noorte Tugila abiga. Noori otsitakse nii tänavalt kui ka sotsiaalmeediast.

Kummardus Ossinovski tegevusele: viinatootja tuleb turule ministri nime meenutava vodkaga

Foto: Kollaž

Alkoholitootja Koch OÜ, kes varem on välja tulnud näiteks viinaga "Vao Valge", hakkab peagi tootma Ossinovsky Vodkat. Nende sõnul on see premium-klassi jook ning tootja on igati selle poolt, et inimesed vähem, aga kvaliteetsemat kraami tarbiksid.

FOTOD ja VIDEO: Californias anti järeleandmisohus tammi tõttu evakuatsioonikorraldus 188 000 inimesele

USA California osariigi põhjaosas paluti vähemalt 188 000 inimesel evakueeruda, sest riigi kõrgeima tammi hädaolukordadeks mõeldud äravoolutee oli pühapäeval purunemisohus.

Üllatav uuring: perekonnanime esimesel tähel on mängida oluline roll

Foto: Philippe Lopez, AFP/Scanpix

Mäletate ehk veel aega, kui selleks, et mõnd teenust saada, pidi lappama kollaste lehekülgedega paksu kataloogi. Seal oli tihti väga palju a-tähega firmanimesid. Sel oli loomulikult majanduslik põhjus, sest inimesed otsisid tihti esimest ettejuhtuvat ettevõtet. See aga näitab midagi, mida teadlased on hakanud lähemalt uurima, kirjutab Bloomberg.

VIDEO: Hispaanias võeti kinni Eestisse hašišit vedanud 15-aastase staažiga narkojõuk

Foto: Kaader videost

Hispaania rahvuspolitsei (Policía Nacional) agendid paljastasid arvatava hašiši salakaubavedajate organisatsiooni, mis oli Hispaanias tegutsenud umbes 15 aastat. Asja uurimises ja vahistamistes osales 200 agenti, kes võtsid kinni 21 Horvaatia, Bulgaaria ja Hispaania kodanikku. Konfiskeeriti märkimisväärne kogus hašišit, paate, luksusautosid ja muud väärtuslikku kaupa ning arestiti enam kui 30 kinnisvaraobjekti ning vahistatute kõik autod, veesõidukid ja pangakontod.

TULEVIKUTÄHT: Vaata, kuidas noor "Laulukarusselli" osaleja meisterlikult üht süngeimat Jaak Joala esitet pala laulab

Mikk Kaasik, "Laulukarussell" Kuvatõmmis

Noor Mikk Kaasik osaleb tänavu värskena uuesti eetrisse tulnud laste laulukonkursil "Laulukarussell". Kooliealine andekas poiss saatis end ka klaveril.

Maksuamet selgitas, millised on tulu deklareerimisega seotud muudatused

Tuludeklaratsioon-6 Foto: Taavi Arus

Kolmapäevast on algab tulude elektrooniline deklareerimine, kuid varasemate aastatega võrreldes on tänavu tulude deklareerimises mitmeid muudatusi.

PUHAS TÖÖ: Popdiiva Adele sai Grammyde jagamisel viis kuldset grammofoni ja tegi sellega ajalugu

Reuters

Popikuninganna Adele tegi 59. Grammy auhindade jagamisel albumiga "25" puhta töö. Adele võitis kokku viies nominatsioonis, sealhulgas aasta album, aasta laul ja salvestis ning parim pop-sooloesitus.

Rio kettaheitekuld Harting esines jahmatava avaldusega

Christoph Harting Foto: Hendrik Osula

Möödunud suvel Rio olümpial kettaheites kulla võitnud Christoph Harting tuli välja üllatava seisukohaga: sakslase väitel on olümpiamängud 2040. aastaks surnud.

Pingeline 2016 läbi maailma mõjusaimate piltide: vaata täna auhinnatud parimaid pressifotosid!

Reuters

Iga-aastasel prestiižsel võistlusel osales sedapuhku 5034 fotograafi 125 riigist, kes saatsid konkurentsi kokku 80 408 pilti. Auhindu anti kaheksas kategoorias 45 fotograafile 25 riigist. Aasta pressifotoks tunnistati uudisteagentuuri Associated Press (AP) fotograafi Burhan Ozbilici 19. detsembril tehtud pilt Ankara kunstigaleriis Venemaa suursaadiku Andrei Karlovi mõrvanud Mevlut Mert Altintasest. Ozbilic tegi klõpsu vaid mõni hetk peale kuritegu.

