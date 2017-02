100 SEKUNDIT: Eesti maavalitsustest saab ametist priiks 485 inimest; Jüri Ratase sõnul ei luura Eesti Trumpi järele

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 16. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

FOTOD ja VIDEO: Lasnamäel Varraku silla kandis jäi põder auto alla

Foto: Veiko Vares

Lasnamäel Laagna teel Varraku silla all jäi täna põrastlõunal põder auto alla. Autojuht ja põder said õnnetuses viga, autojuht kergelt, kuid põdra olid jahimehed sunnitud kohapeal maha laskma.

Loe edasi...

FOTOD PÄÄSTEOPERATSIOONIST: Sillamäel jäi merel lõksu jäätükil hulpinud metskits

Metskitse päästmine Foto: Päästeamet

Sillamäe sadamas jäi laevade purustatud jää keskel lõksu jäätükil hulpinud metskits, kes proovis päästjate käest põgeneda. Looma elu suudeti päästa.

Loe edasi...

Newsweek: üks Balti riik kogub luureandmeid president Trumpi kaaskonna kohta

Foto: Carolyn Kaster, AP

Loe veel

Ajakiri Newsweek kirjutab, et üks Balti riikidest kogub luureandmeid USA presidendi Donald Trumpi Valge Maja ametnike ja tema äriettevõtte Trump Organization juhtivtöötajate kohta, sest on mures, et USA Venemaa-poliitika muutumine võib ohustada tema suveräänsust. Newsweek vihjab selle riigi valitsusega otsesidemeid omavale allikale.

Loe edasi...

Anvelt: sisekaitseakadeemiale Narvas krundi otsimine on ajaraiskamine

Siseminister Andres Anvelt on SKA kolimisega nõus, kui selleks eelarvest raha antakse. Foto: Rauno Volmar

Siseministri sõnul ei ole keegi suutnud näidata arvutust, et SKA kolimine ei nõu a eelarvest lisaraha.

Loe edasi...

DELFI FOTOD: Prokurör loodab, et Savisaar on juunis algaval protsessil osalemiseks piisavalt terve

Tänasel Edgar Savisaare kohtuprotsessi eelistungil otsustati, et istungid algavad juunis ja kestavad umbes aasta.

Loe edasi...

Töörühm andis valitsusele soovituse kolida sisekaitseakadeemia Tallinna kompleks Narva

Sisekaitseakadeemia Foto: Tanel Meos

Poliitikute töökohtumisel otsustati teha valitsusele ettepanek kolida sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskus Narva. Valitsuskabinet arutab küsimust lähinädalatel.

Loe edasi...

Õnneliku käega lotomängija võitis 352 599 eurot

FOTO: KRISTO NURMIS

Bingo loto tänaõhtusel loosimisel võitis üks õnneliku käega lotomängija jackpoti ja 352 599 eurot. Võidupilet on ostetud internetist.

Loe edasi...

Kas esimestel tundidel tehtud tuludeklaratsioon tagab kiirema maksutagastuse?

Tuludeklaratsioonide esitamine algas eile. Foto: Andres Putting

Tegelikult ei kujune tagastamise järjekord perekonnanime algustähe ega esitamise aja põhjal.

Loe edasi...

FOTOD: Marus klient: mis toimub? Miks on Prismades alalõpmata kummituslikult tühjad letid?

Foto: Delfi Kasulik

Delfi lugeja küsib, miks on Prismas viimasel ajal alalõpmata probleeme kaubavalikuga – letid on tühjad. Alles mõni päev tagasi kirjutasime munakriisist, mis Kristiine Prismas tekkis. Lettide tühjuse kohta oleme saanud mitmeid kirju, kuid järgnev on eriti põhjalik just manustatud pildimaterjali poolest.

Loe edasi...

Audi A8 maha müünud mehe šokk: auto pandi uuesti müüki uskumatute parameetrite ja kallima hinnaga!

Foto: auto24

Oma endist autot Auto 24 portaali kuulutuste hulgas märganud mees nägi, et sõiduk on vahepeal nooremaks muutunud. Auto läbisõit oli vähenenud müügihetkega võrreldes 75 000 kilomeetrit.

Loe edasi...

Eesti Post leidis uue juhatuse esimehe ettevõtte seest

Foto: Omniva

Täna valis Omniva nõukogu uueks riigifirma juhatuse esimeheks endise Omniva Läti logistikaäri juhi Joona Saluveeri. Saluveer alustas Omnivas tööd 2011. aastal, tema juhtimisel viidi Omniva pakiautomaadid ka Lätti ja Leetu. AS-i Eesti Post asub Saluveer juhtima 1. maist 2017, juhatuse esimehe leping sõlmitakse viieks aastaks.

Loe edasi...

Tasuta lõunaid pole olemas? Riigikantselei saab eesistumise ajaks tasuta kasutamiseks 65 BMW-d

Riigikantselei valis Euroopa Liidu eesistumise tippsündmustele saabuvaid riigi- ja valitsusjuhte ning ministreid esindusautodega teenindama AS United Motorsi, kes annab suurpartnerina eesistumise ajaks 65 BMW sõidukit, varustab autod kütuse ja kindlustusega ning vastutab nende hoolduse ja hoiustamise eest. Seda riigikantseleile täiesti tasuta, kuigi hinnanguline kulu sellisele pakkumisele oleks üle miljoni euro.

Loe edasi...