100 SEKUNDIT: Eesti automüügiturul on palju läbisõidumõõdikuga trikitamist; USA-s otsitakse 15-aastast tüdrukut, kes võib liikuda koos eestlasega

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse neljapäev, 23. veebruar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Vene diplomaat: uuest migratsioonilainest Euroopasse on korduvalt päästnud Venemaa

Tänu relvarahule Süürias, mis saavutati Venemaa vahetul osalemisel, tekkis miljonitel süürlastel lootus koju naasta, teatas neljapäeval Venemaa alaline esindaja ÜRO asutuste juures Genfis Aleksei Borodavkin.

Loe edasi...

Politsei eest põgenejat oma autoga jälitanud Meelis: "pärast läksin lihtsalt poodi tagasi"

Möödunud laupäeval politseile oma autoga abiks olnud Meelis räägib, et põgeneja tundus olevat ebatavaliselt sportlik ning tegelikult oli politseile abiks ka üks teine autojuht.

Loe edasi...

DELFI FOTOD: President andis täna riikliku teenetemärgi 113 inimesele

President Kersti Kaljulaid andis täna, Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel, meie riigi teenetemärgid tänuks 113 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

Loe edasi...

USA-s otsitakse 15-aastast tüdrukut, kes võib liikuda koos eestlasega

Loe veel

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) avaldas isiku, kellega koos võib reisida Virginia osariigi Prince Williami maakonnast kadunud 15-aastane Makayla „Kayla“ Mattei. Politsei teatel võib tegemist olla Eesti kodanikuga.

Loe edasi...

Andmeside odavus maksab kätte

Andmeside rändlustasu kadumine Eesti kliendile ilmselt kehtima ei hakka, sest see on meil üliodav.

Loe edasi...

Värvilisi numbreid ei tule – firmaautode erisoodustuse aluseks saab auto võimsus

Rahandusministeerium esitab valitsuskabinetile otsustamiseks ettepaneku, millega kaoks seni kehtinud firmaautode erisoodustuse maksimaalne piirmäär 256 eurot kuus ning see asendatakse sõiduauto võimsusest lähtuva arvestusega. Värviliste numbrimärkide plaanist on rahandusminister loobunud, kirjutab ERR Uudised.

Loe edasi...

Venemaa maksud muudavad Luhamaa piiripunkti autopargi aina luksuslikumaks

Luhamaal peetakse kinni kümneid autosid, mida üritatakse pettusega Venemaale smugeldada.

Loe edasi...

Kes on tegelikult maailma rikkaim inimene? Ega ometi Putin?

Forbesi andmetel on maailma rikkaim inimene 86 miljardi dollarilise varandusega Microsofti asutaja Bill Gates. Samas äriajakirja nimekirjas ei ole maailma liidrid ja diktaatorid, kelle rikkus tuleneb täielikult nende võimupositsioonist.

Loe edasi...

Tavaantenniga digitelevisooni vaatajaid ootavad ees muudatused

Tavaantenniga telerivaatajatel tuleb veel sel aastal teleedastusprogramm uuesti seadistada, st kanalid uuesti üles otsida, sest juba lähiajal muutuvad digitelevisiooni mõned edastamissagedused.

Loe edasi...

RIA: 600 000 ID-kaardi omanikul kaob pärast 1. juulit võimalus kaarte uuendada

Riigi infosüsteemide ameti teatel kaob pärast 1. juulit paljudel ID-kaardi omanikel võimalus kaardi sisu uuendada. Seetõttu tuleks selle poolaasta jooksul kaart ID-tarkvara abil ära värskendada.

Loe edasi...

Maanteeameti karm hinnang: poolte Eestis esmaregistreeritud autode kallal on toime pandud tõsine rikkumine

Maanteeameti teatel on läbisõidumõõdikuga trikitamist Eesti automüügiturul märksa rohkem kui võiks arvata.

Loe edasi...

NASA tähtis avastus: leiti seitse uut Maa-sarnast planeeti, kolm neist asuvad elusoosivas tsoonis

NASA teatas oma Washingtoni peakorteris toimunud eksoplaneetide alasel pressikonverentsil, et tähesüsteemis TRAPPIST-1 on kinnitatud seitsme Maa-sarnase planeedi olemasolu. Neist kolm on tähest eriti soodsal kaugusel - täpsemalt sellisel, millel olemine tähendab, et planeetide pinnal võib olla voolavat vett ja seeläbi ehk ka meie mõistes elu.

Loe edasi...

FOTOD: Eesti suusasprinterid jäid Lahti MM-il kvalifikatsioonis edasipääsust kaugele

Põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel Lahtis piirdusid kõik kuus Eesti suusasprinterid kvalifikatsiooniga.

Loe edasi...