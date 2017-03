100 SEKUNDIT: Aaspere-Haljala teelõik Tallinna-Narva maanteel on nõudnud 12 inimese elu; Trump esitas Merkelile 350 miljardilise arve

Aaspere-Haljala teelõik Tallinna-Narva maanteel on nõudnud juba 12 inimese elu, viimati kahe noore mehe elu eelmisel nädalal. USA president Donald Trump esitas Angela Merkelile 350 miljardilise arve. Odavketi Lidli tuleks Eesti turule võib raputada siinset toidukaupade turgu.

Üliohtlikud 6,5 kilomeetrit. Tallinna-Narva tee pudelikael on nõudnud 12 inimelu

Eelmisel teisipäeval nõudis ohtlik teelõik jälle kahe inimese elu. Foto: Ain Liiva.

Pudelikaelaks nimetatud Aaspere-Haljala teelõik Tallinna-Narva maanteel on nõudnud 12 inimese elu. Maanteeamet tunnistab, et tegemist on ohtliku teelõiguga, ja kavatseb ohutuse suurendamiseks panna kogu teelõigul sõiduradade vahele kummipostid.

Loe edasi...

Sunday Times: Trump esitas Merkelile arve, mille kohaselt on Saksamaa NATO-le võlgu 350 miljardit eurot

Trump Foto: CARLO ALLEGRI, Reuters/Scanpix

Meedias väidetakse, et USA president Donald Trump esitas Saksamaa liidukantslerile NATO kaitse eest enam kui 300 miljardi dollari suuruse arve. Valge Maja teatel on need väited valed.

Loe edasi...

Lidl raputab Eesti kaubandusturgu: võib tulla ühinemislaine

Lidl Foto: STEPHEN HIRD, Reuters

Rimi Eesti värske tegevjuht Vaido Padumäe arvab, et Eestis on liiga palju kauplusi ja konsolideerumised on tulekul.

Loe edasi...

Politsei ja maanteeamet kutsuvad Taukari saate korrale: sari propageerib jätkuvalt ebaturvalist autojuhtimist ja liiklusreeglite eiramist

"Sõidud Taukariga" Foto: Kuvatõmmis

Loe veel

Möödunud nädalal esitas politsei- ja piirivalveamet (PPA) ning maanteeamet TV3-le ametliku pöördumises seoses saatesarja "Sõidud Taukariga" liikluseeskirjade eiramisega. Autoroolis lauldakse, žestikuleeritakse ja imiteeritakse pillimängu.

Loe edasi...

Haapsalu tugiisikuid süüdistatakse liiga lähedastes suhetes pagulastega

Haapsalu raudteejaam Foto: Rauno Volmar

Haapsalus on seni pagulaste abistamisega tegelenud MTÜ Pagula, kuid möödunud nädala lõpus selgus, et Johannes Mihkelsoni keskus lõpetab MTÜ Pagulaga lepingu ja hakkab ise Haapsalu pagulastega tegelema.

Loe edasi...

PALJU ÕNNE! Näitlejad Saara Kadak ja Märt Pius said lapsevanemateks

Saara Kadak ja Märt Pius Foto: Hendrik Osula

Näitlejad Saara Kadak (26) ja Märt Pius (28) said esiklapse, vahendab Pere ja Kodu.

Loe edasi...

Margus Tsahkna neli õlekõrt IRL-i päästmiseks: kui need jäävad heakskiiduta, ei näe ta võimalust erakonna juhina jätkata

Margus Tsahkna Foto: Hendrik Osula

IRL-i esimees Margus Tsahkna tõi välja neli ettepanekut, mis peaksid erakonnale uue hingamise andma. Kui aga need peaksid jääma erakonnakaaslaste heakskiiduta, ei näe Tsahkna võimalust erakonna juhina jätkata.

Loe edasi...

12-aastane poiss peletas kodu juurest seal noaga ähvardanud mehe

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Nädalavahetusel tekkis Tartus joobes inimeste vahel tüli, kellest üks hakkas teisi noaga ähvardama. Tülitsejad ajas laiali poiss, kes korterist õhkrelvaga välja astus.

Loe edasi...

Nelja-aastase poisi elu nõudnud garaažiõnnetuse tagamaid uuritakse siiani

Mais möödub aasta sellest, kui Tallinna kesklinnas hukkus garaažiukse alla jäänud nelja-aastane poiss. Kuigi vahepeal kriminaaluurimine lõpetati, oli see otsus ennatlik.

Loe edasi...