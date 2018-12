10 miljonit e-residenti, siit me tuleme! E-residentsusprogramm tegi tänavu läbi suure hüppe

Tänavu registreeris end Eesti e-residendiks ligi 19 400 inimest. Mullu registeeris end e-residendiks 13389 inimest, aastal 2015 ning 2016 oli e-kodanikuks pürgijaid üle 7000. Esimesel aastal oli e-residente vaid 114.

Seejuures saab vaadata e-residentsuse statistikat edastavalt veebilehelt, et e-residente on tänase seisuga rohkemgi - tulpdiagrammidel esitatud info on kuu alguse seisuga (kokku 47 527 residenti), veebilehelt aga nähtub, et jõululaupäevase seisuga on e-residente 49 802 tükki. Paarisaja inimese pärast saab seega EASi programm tähistada ümmargust numbrit.

Enim e-residente pärineb Soomest (9,8%), järgneb Venemaa (7,2%), seejärel ulatuvad üle viieprotsendise marginaali Ukraina (6,5%), Saksamaa (6%), USA (5,7%), Jaapan (5,3%), Ühendkuningriigid (5,2%).

Statistikat on kogutud ka põhjuste kohta, miks inimesed e-residendiks hakkavad. Pisut alla poole taotlejatest märgivad, et soovivad teha asukohast sõltumatut äri, 27% soovib tuua oma äri Eestisse. 14% taotlejaid väidab, et on lihtsalt e-residentsuse fännid.

E-residentide seas on naisi tunduvalt vähem kui mehi - viimased moodustavad 88% e-residentidest. Enamus taotlejaid on nooremapoolsed mehed, jäädes alla 40 eluaasta.

EASi e-residentsus programm tuli eelmisel nädalal välja ka e-residentsuse valget raamatuga, mille eesmärk on puhuda programmi uut tuult. Raamatus loetleti 49 ideed, kuidas muuta programm tõhusamaks ning turvalisemaks.

2025. aastaks plaanib e-residentsusprogrammi saada Eestile kümme miljonit e-residenti.