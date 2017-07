VIDEOD | "Taaslavastades laulvat revolutsiooni, mõistsin, et kõik on võimalik!" sõnas Delfile "pop-up" tantsupeo korraldaja Greete Nippolainen juba veebruaris

Selleaastase laulu- ja tantsupeo pidustused erakordseks muutnud Vabaduse väljaku pop-up tantsupeo korraldamise taga seisid noored, kes on osaliselt Delfiga juba vanad sõbrad - kolm neist on andnud Delfile intervjuu vabariigi 99. sünnipäevaks tehtud sarjas "Mina jään".

Greete Nippolainen, kelle initsiatiivil eelmise nädala erakordne sündmus lumepallina liikudes jõudu koguma hakkas, on oma korraldusoskusest rääkinud meie lugejatele ka varem. Nimelt jagab ta videos oma kogemust koolis laulva revolutsiooni taaslavastajana, kirjeldades, kuidas püüti taaselustada situatsiooni, kus sini-must-valge lipp toodi mootorrattal rahva ette.

Kuigi koolihoone tingimustes oli seda erakordselt raske teha, sai suure vaevaga siiski motikas koos lipuga treppidest alla koolirahva ette taritud. "See emotsioon, mis sealt tuli - siis mõistsin, et kõik on võimalik!" meenutab ta videos. Eelmine nädal näitab, et ta väitel on tõepõhi all.

Teine koolinoor, kelle algatus andis aluse erakordse tantsupeo toimumiseks, on Kertu Sõerd, kes jagas videos mõtteid kodumaa teemal. Kuigi teda tõmbab maailma avastama, tunneb ta siiski, et siin on pidevalt midagi uut, midagi, mis kutsub siia alati tagasi.

"Tantsu- ja laulupidu on just selline sündmus, mis aitab mul seda tunnet säilitada," sõnab rahvatantsija. "Sellistel hetkedel tunnen, et me oleme ikkagi ühtne rahvas."

Kolmas korraldustiimi kuulunud noor on Mathias, kes esitleb end videos suure teatrisõbrana. Eesti puhul peab ta erakordseks meie näitlejate taset: "Eesti teatri tase on väga kõva ja näitlejate töö on lihtsalt võimas!" Teda ajendabki kodumaaga seotuks jääma just kultuurne pool.

Kuigi kolme noore panus laupäeval toimunu puhul oli märkimisväärne, ei saa unustada, et sündmus toodi ellu märksa suurema meeskonna poolt. Selle erakordselt laheda sündmuse eest võlgneme peale Greete, Kertu ja Mathiase ka tänu Antero Noorele, Kaur Lukki-Lukinile, Uku Kert Paidrale, Richard Ploompuule, Nils Joonas Kristjan Saarele ja Georg-Rasmus Mäele.

