VIDEO | Vabaduse väljakul peo korraldanud noored: Meil olid juba lokid peas, mõtlesime, et nii küll ei saa, et nüüd tantsupidu ära jääb

Süütenöör tuli lihtsalt põlema panna, siis tulid kõik korraga ja kiiresti appi, kirjeldavad noored protsessi ootamatult kiirest ja sujuvat kulgu.

„Olime hommikul kodudes, ja järsku tuleb teade, et teine etendus jääb ära! See oli meile kõigile suur šokk,“ räägivad Greete Nippolainen, (videos vasakul) ja Kertu Sõerd, Vabaduse väljakule spontaanselt tekkinud tantsupeo initsiaatorid, kes tantsivad tantsuansambel Sõlekese esindusrühmas.

„Meil olid mõlemal juba lokid peas, mõtlesime, et ei saa ju nii,“ kirjeldavad nad imekauni noortepeo tõukeks saanud ebameeldivaid tundeid. Siis hakkasid neiud oma rühmaga rääkima, et võiks midagi korraldada, et võiks minna näiteks kalevi staadioni väravate juurde ja seal ikkagi tantsida. „Siis tegime Facebooki lehekülje, ja mingil hetkel oli seal 1000 osalejat,“ naeravad noored rahvatantsijad, et hommikul nad seda asja nii ei mõelnud, see lihtsalt kuidagi juhtus. Tüdrukud tõstavad esile ka oma head sõpra Antero Noort, kes tuli kohe appi, võttis ühendust politseiga. Politseigi oli kohe hakkamas, kõik tulid väga hästi kaasa, näiteks üks tüdruk tegi meile kohe plakati, räägivad neiud. „Rahvatatsijad on ühed kõvad organiseerijad, see niit tuli lihtsalt kuidagi süüdata, ja kõik hakkasid kohe organiseerima,“ ütleb ka Antero Noot.

Aga mida peojuhid sellest kõigest arvasid? Meie rühma juhid hoidsid meile küll pöialt, et las noored tegutsevad, kiidavad Greete Nippolainen ja Kertu Sõerd.