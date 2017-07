VIDEO | Raul Talmar noortest heliloojatest: uus põlvkond on kohal, et jääda!

Tänavusel laulupeol oli dirigendipuldis palju noori talente, teenekas koorijuht Raul Talmar ütleb, et nad said hästi hakkama, vaata, et liigagi hästi.

Ta ei mõtle seda kriitikana, vaid pigem sellena, et nüüd nad ongi arengus jõudnud uuele tasemele, kuhu ka jäädakse. "Lihtsalt kõik on korras, uus põlvkond on kohal."

Laulupeo kavas on neid laule, mis on seal olnud aastaid ja on ka edaspidi. Kas laste emotsioonid on ka kuidagi muutunud, on praegune põlvkond erinev?

Talmar arvab, et ühes suhtes ei saa emotsioone muuta - kõige tähtsam on ikkagi sõna. Tavaliselt on alustekstiks luuletus, millele siis heliloojad kõla annavad. "Võib-olla kunagi naeratatakse teistmoodi, aga sisuliselt on see ikka see sama meie oma Eesti. Sõnad ja muusika!"