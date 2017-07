VIDEO | Politsei laulu- ja tantsupeost: infotulv oli väga suur, staabis oleks võinud mõni ametnik lisaks olla

Tallinna kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit ütles pärast XII noorte laulu- ja tantsupidu Delfile, et peol midagi otseselt valesti ei läinud, kuid töötajaid oleks saanud paremini jaotada.

Saarniit nentis, et tänavune noorte laulu- ja tantsupidu õpetas ressursside planeerimist. Nimelt oli infotulv peo ajal kohati väga suur, mistõttu oleks võinud ehk staabis keegi veel lisaks olla. „Et säästa oma inimesi,” osutas Saarniit.

Kui staabis olnuks rohkem ametnikke, oleks saanud hõlpsamalt korraldada lohakile jäetud kottidele või pakenditele pommikontrolli. Ühtlasi seda, kes need asjad peaks ära koristama. „Lihtsad asjad, millele me polnud varem mõelnud,” sõnas Saarniit, kuid lisas, et see kõik suudeti kiiresti lahendada.

Saarniit nentis, et peo eel anti soovitused ka turvafirmale: sisse ei tohi külalisi lubada alkoholi, klaastaara ega terariistadega.