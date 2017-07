VIDEO | Olav Ehala: laulupeo vaimsus näitas, et noored tõesti jäävad Eestisse

Helilooja Olav Ehala on laulupeoga sada protsenti rahul ning kiidab noorte isamaalisust.

Küsimuse peale, kas noored siia jäävad, kostis ta, et kindel see, seda tõestas ka isamaaline vaimsus, mis kõlama jäi. Ta ütles, et see viitab ka laulupeo seekordsele loosungile "Mina jään".

Tema enda lugudest oli sel korral kavas kaks, ta kiidab, et nendega saadi hästi hakkama. Ehala märkis ka, et vihma trotsimine ja meeletu tahe näitas meie väikese rahva olemust. Noored on valmis kõigega kaasa tulema.

