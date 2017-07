VIDEO | Noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla kontserdi ärajäämisest: "Ma olen kindel, et õhtune etendus tuleb sellevõrra veel võimsam!"

Otsus ära jätta tantsupeo teine kontsert polnud lihtsate killast ja vastutus selle üle on suur. Tantsupeo pealavastaja Margus Toomla on aga veendunud, et tegemist oli õige otsusega.

Suur osa tantsijatest kannab peol rahvarõivaid, mis on juba iseenesestki rasked, kuid märjana on hoopis teine tera. Lisaks kaalule on neis niisketes riietes ka meeletult külm tantsida ning hilja õhtul koolimajadesse jõudnud lapsed ei saanud neid korralikult kuivatadagi - villane kangas kuivab kaua. Seega oli Toomla sõnul ainuõige otsus lasta riietel kuivada ja tantsijatel puhata: "Lapsed koguvad kindlasti energiat ja rõõmu ning ma olen kindel, et õhtune etendus tuleb sellevõrra veel võimsam," kinnitas ta. Hommikul hakkas peale otsuse langetamist levima üleskutse siiski pidu pidada: lapsed otsustasid tantsida Vabaduse väljakul vaatamata vihmale ja tuulele. Spontaansele kogunemisele plaanis ka Toomla minna: "No ma püüan minna, nüüd on muid toimetusi tekkinud, aga kui mul tekib aega siis püüan minna," lubas ta. Vabaduse väljakul toimuski alates kella kahest spontaanne tantsupeo etendus, kus peamiselt vanemad tantsijad olid kokku tulnud ning üheskoos said oma tantse ka esitada. Emotsioonid olid kõigil laes ja ka Ivo Linna koos Koidu ja Hämarikuga oli kohal. Vaata intervjuud otse Vabaduse väljakult nendega SIIT. Vaata videost!