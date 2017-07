VIDEO | Milliste väljakutsetega seisid meedikud silmitsi seekordsel laulu- ja tantsupeol?

Viimaste laulu- ja tantsupidudega on tihti kaasas käinud kuum ilm koos lämbe õhuga, mis on põhjustanud minestamisi, kuumarabandusi, päikesepisteid ja muid taolisi juhtumeid. Sel aastal kostitas aga Ilmataat peolisi ühtesoodu halli taeva ning mõningatel hetkedel ka külma tuule ja ebameeldiva vihmaga. Milliste muredega pöörduti meedikute poole sel aastal?

XII noorte laulu- ja tantsupeo meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm sõnas, et keskmisele Eesti suusailmale kohaselt toimus proovides palju libisemistest tulenevaid traumasid. Tavapärastele villidele lisandusid hüppeliigesega seotud vigastused, mis õnneks eriti ohtlikud ei olnud.

Tantsupeoliste seast läks enne etendusi koju taastuma 11 last. Miks? Velleramm mainib, et tegu oli kehvast ilmast ja kurnatusest tingitud külmetustega, mida tuli kodus välja ravida. „Kui ikka see haigusevimm sisse tuleb, siis väikeste laste puhul on mõistlik nad koju saata taastuma ja tervist jälgima,“ sõnab meedik.