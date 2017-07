VIDEO | Miks lauluväljakule sisenejate kotte ei kontrollitud?

Tänavune noorte laulu- ja tantsuidu paistis silma enneolematute turvameetmete poolest, see tekitas ka omajagu küsimusi. Laulupeorongkäiku võõrustanud tänavaid palistasid betoontõkked, õhus tiirutasid kopterid ja katustel kükitasid snaiprid, ent näiteks lauluväljakule sisenevate inimeste kotte massiliselt ei kontrollitud.

Alal korda hoidnud turvafirma Meeskond esindaja Janno Pilt kinnitas videointervjuus, et päris nii see siiski polnud, kotte kontrolliti küll, aga pisteliselt, suuremad kotid vaadati kõik üle. Rahvamassil peeti silma peal alal patrullides, kotte kontrolliti sealgi.

Aga mis üldse tingis snaiprite ja betoontõkete väljatoomise, kas meil oli infot, mis nõudis kangemaid turvameetmeid? Janno Pilt ütleb, et tegutseti politsei ohuhinnangu alusel, mingeid erakorralisi ohumärke ei olnud.