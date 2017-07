VIDEO | Märt Agu Vabaduse väljakul: sellises kliimas me elame, jõulud ja jaanipäev on enamvähem sama

"Siin toimub laste omaalgatuslik tantsupidu," ütles tantsukoolitaja Märt Agu. Kuna halva ilma tõttu jäi täna ära tantsupeo teine etendus, tulid paljud noored Vabaduse väljakule, et seal maha pidada spontaanne pidu.

"Uks läks kinni, aken tehti lahti. Näitab eesti rahva omaalgatuslikku jõudu ja tahtmist oma kultuuris niiviisi supelda, et mitte mingitel tingimustel ära jätta mitte midagi," kommenteeris Agu.

Agu meenutas 2004. aastat, kui rongkäik halva ilma tõttu ära jäeti ja Eri Klas üles kutsus ikkagi rongkäigule minema. Siis oli Agu ka kõndijate seas.

"Mõnus. Jah, on külm. Vaatan, et inimesed on samades riietes, millega tavaliselt aastavahetusel siinsamas platsil ollakse. Sellises kliimas me elame, jõulud ja jaanipäev on enamvähem sama. Varsti on lihtne, ei pea poes enam üldse muid riideid võtmagi," ütles Agu.