VIDEO | Lapsevanem Siim tantsupeo ettevalmistustest: eks soe tekk oli neil kaasas, aga ega rohkem ei saagi midagi kaasa anda

Pärast esimese tantsupeo etendust oli suur osa lastest külmast värisemas, aga vaatamata sellele olid näod naerul ja samm reibas. Rääkisime paar sõna lapsevanem Siimuga, kes parasjagu lapsi koju viimas oli.

Lapsed olid vaatamata ilmale väga tublid — mustrid olid puhtad, näod olid naerul ja jalad käisid kiirelt. Kuid lapsevanemate süda ikka valutab ning seda kinnitas ka lapsevanem Siim. “Oli ikka mure — kui endalgi on paha õues olla, siis lapse pärast on veel suurem mure. Aga lapsed on ju tublimad!”

Peale pikka nädalat, lugematul arvul proove ja rasketes tingimutes esitatud tantse on lapsed arusaadavalt väsinud: “Natukene on nägu nagu vingus, ma vaatan, aga mõnel on nagu lõbusam. Ma arvan, et läheb paremaks, kui soojemaks läheb,” võttis Siim laste emotsioonid kokku. Edasi viis isa lapsed koju sooja teed jooma ja homseteks etendusteks valmistuma.

Vaata lühintervjuud videost!