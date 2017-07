VIDEO | Korraldajad annavad aru: lapsed saavad oma asju kuivatada ning tegelikult oli ka telk olemas

Tänasel erakorralisel pressikonverentsil rääkis laulu- ja tantsupeo pressiesindaja Sten Weidenbaum, kuidas sündis otsus teine etendus siiski ära jätta. Koolimajadega olid kokkulepped, et keegi oma radiaatoriga kohale ei läheks – nimelt on koolimajades erandkorras küte sisselülitatud. Vaim noortel on aga tantsuks valmis japaljud plaanivadki täna minna ka kella kaheks vabaduse väljakule, omaalgatuslikule tantsupeole. Vaata videost!

"See ongi see "mina jään" vaim, rõõm tantsust," ütles ta Delfile. "Kindlasti on palju neid, kes lähevad kell kaks tantsima, aga on ka neid, kes kasutavad seda aega koolimajades puhkamiseks."