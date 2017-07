Tantsupoiss libises eile libedal murul ja vigastas oma jalga. Nüüd on tal põlv kinni seotud, aga ta on ikka tantsupeol, sedakorda vaatajana.

"Valu ja kurbust," vastas ta küsimusele, mida ta tunneb. "Partnerist on kahju just. Ta peab üksi tantsima. Asenduspartnerit ka ei saanud," lausus vigastada saanud poiss, kelle jaoks see tantsupidu oli juba kolmas.