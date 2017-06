VIDEO | Emilia ja Elisabeth: tantsisime ka väljaspool platsi, et soe oleks

Pärast esimese tantsupeo etenduse lõppu tegime juttu pisikeste tantsijatega. Lapsed olid tantsupeol meeletult vaprad - näod olid naerul ja motivatsiooni edasi tantsida oli veel peale pikka päeva küllaga.

Teisipäeval algasid esimesed proovid ning pärast nelja pikka päeva tantsimist on tüdrukud mõlemad valmis ka homme endast kõike andma. Tuul ja vihm ning märjad riided olid vaid mõned raskused, mida tantsijad trotsima pidid.

Emilia ja Elisabeth mõlemad tunnistasid, et külm oli, kuid vaatamata värisemisele ja rasketele päevadele teadis Elisabeth oma plaane pärast tantsupidu: “Siis lähme edasi trenni ja õpime uusi tantse.” Emilia aga plaanib peale tantsupidu laulupeole edasi minna.

Mõlemad tahaks homme oma majad etendustele kaasa võtta, et oleks soojem ja mõnusam — mis on täiesti arusaadav, kuna mugavusi pole tantsijatele staadionil just palju ette nähtud. Ka päikest loodavad tüdrukud homme näha. Jääb üle vaid loota, et ilmataat nende soovidele vastu tuleb.

Vaata kogu intervjuud videost!