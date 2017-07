VIDEO | Edmar Tuul mõtiskleb dirigendidebüüdi ja fraasi "Mina jään" üle

Sel laulupeol karjääris meeletu sammu edasi astunud ja oma dirigendidebüüdi teinud Edmar Tuul on peale suursündmust vallatud positiivsete emotsioonide poolt. Kui küsida, kuidas tundeid ja mõtteid kirjeldada, jääb muusik sõnatuks: „Ei saagi kirjeldada, need on niimoodi „VUUUUUU!!!“,“ hüüab Tuul kaamera ees momendiks hulludes ning käega „heavy“ märki näidates. „Siiani ei saa aru, mille eest mulle see kingitus on tehtud…“

Dirigent sõnab, et kaks aastat on vaeva nähtud, et seda pidu korraldada, kuid tegelik ettevalmistus on osavõtjatel käinud põhimõtteliselt kümme aastat – on käidud koolis, õpitud, lauldud…

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse esimehe Raul Talmari noori dirigente kiitvate kommentaaride suhtes on Tuul meelitatud. „Me panime märgi maha, ma usun küll,“ märgib dirigent. „Me ei taha olla märkamatud, me tahame, et meid kuuldaks, et me teeme ka.“

Küsimuse peale, kas eesti muusikud ja dirigendid jäävad tänase laulupeo slogani „Mina jään“ kohaselt kodumaale, ei oska Tuul konkreetset vastust anda: „Ei saa teiste eest rääkida, aga mina jään,“ teatab ta rõõmsameelselt. Dirigendipuldist vaadatuna jäi talle täna mulje, et ka noored jäävad – kui mitte füüsiliselt, siis vaimselt ikka. Siiski ei taha ta fraasile vaid ühepoolset tähendust omistada. „Mis minu jaoks on kõige tähtsam (ja ma loodan, et lapsed said sellest aru ka), et tuleb jääda iseendaks. Ära mine mööda tuult või allamäge – jää iseendaks, mõtle selle peale, kes sa ise oled. See on kõige tähtsam.“