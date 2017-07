VIDEO | Andi Einaste: õhtune kontsert toimub igal juhul

Rahvatantsuõpetaja Andi Einaste ütles, et otsus tänane päevane kontsert ära jätta tuli väga raskelt, aga see oli vajalik laste tervise jaoks.

"Mis puudutab Vabaduse väljakut, selge, kõik on noored, kõik lustivad, see on nende otsus ja väga tore. Õhtune kontsert toimub igal juhul," kinnitas Einaste.

Lohutuseks neile, kes oleksid tahtnud ikkagi päeval ka tantsida, ütles ta, et õhtune kontsert tuleb siis teha kahe kontserdi emotsiooniga. "Parimal moel," ütles Einaste.