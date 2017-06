Tantsupeolised vihma ei pelga: me pole suhkrust tehtud!

Täna toimub noorte tantsupeo esimene etendus. Delfi käis noortelt tantsijatelt pärast pikka proovi uurimas, kuidas on laste meeleolu ja kas reedeks lubatav vihm tantsijaid ka hirmutab.

Noored tantsijad olid pärast eilseid pikki proove küll väsinud, kuid see nende tuju ei rikkunud. "Midagi pole teha, tuleb ära tantsida," arvas üks poiss.

Tänaseks lubatud vihm lapsi ei hirmuta, sest kõik on omale vihmakeebid kaasa pakkinud. "Vihma me ei karda, sest me ei ole suhkrust tehtud," ütles teine tantsija.

Tantsupeo esimene etendus toimub täna kell 19, laupäeval on etendused kell 13 ja kell 19.

XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään" toimub Tallinnas lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist kuni 2. juulini.