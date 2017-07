SEITSE LÕPUTUNA NÄIVAT SABA | Laulupeol looklevad müügiputkade juures ülipikad järjekorrad

sissepääsusaba Foto: Karin Kaljuläte

Rahvarohke peo tunnus on ikka see, et pea kõige saamiseks tuleb sabas seista. Nii ka seekord laulupeol. Toome mõned sabad pildis teieni, soovime pikka meelt! "Mina jään, mina jään – kuhu mul minna on," teeb Delfi reporter tähelepaneku, kuidas üks külastaja sabas tujutult toriseb.