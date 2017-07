LEIA END FOTODELT: Kõik valminud Delfi pildiseeriad laulu-ja tantsupeolt!

Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting

Noorte Laulu- ja tantsupeo kaks esimest päeva kuulusid tantsupeole: kahele imelisele kontsert etendusele ning särtsakale ja südamest tulnud omaalgatuslikule tantsupeole Vabaduse Väljakul! Pühapäev on aga rongkäigu ja laulupeo päralt!

Delfi piltnikud on alati kohal seal, kus sündmused lahtirulluvad – seega paneme selle loo sisse hulgaliselt fotosid, et kõik kes osavõtsid saaksid ennast ka üles leida.