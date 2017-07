Noorte laulu- ja tantsupeo viimasel päeval lauldi Juhan Viidingu sõnadele Peep Sarapiku viisistatud võimast "Ta lendas mesipuu poole" lausa kaks korda. See on laul, mis on meil kõigil hinges ning seda on näha ka kõikide lauljate nägudelt. Aitäh, ilusa elamuse eest!