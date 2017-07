Laulupeo rongkäigus marssides või sellele kõnniteel kaasa elades võib paista, et korra valvamine piirdubki teetõkete ja politseinikega.

Võta näpust! Turvalisus on tänapäeval esmane ja südalinnas on katustel koha sisse võtnud ka snaiprid. Politseinikke on tänavatel üle saja.

Vähemasti praeguse seisuga suuremaid probleeme pole rongkäigu ajal tekkinud, küll aga viis politsei Viru keskuse juurest ära mõned kodutud.