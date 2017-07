FOTOD ja VIDEO | Tantsijad külma ei karda ja paigal istuda ei kavatse!

Pole mingi uudis, et ilm on olnud tantsijate vastu karm ning eilne oli eriti halastamatu. Ära jäetud tantsupeo teine kontsert tekitab osalejates aga vastakaid tundeid - juhendajad ja suur osa tantsijatest on veendunud, et poleks vaja olnud ära jätta. Aga on ka neid, kes olid otsuse üle õnnelikud.

Viljandi lapsed on koolimajas elu täis ning kostab naeru ja kilkamist. Samuti on näha, et paljud lapsed suunduvad hoopis linnapoole jalutama, kinno, loomaaeda - kes kuhu. Noorte emotsioonid on seinast-seina. Viljandimaa staabi majahaldjas Anneli Kundla sõnul tuli otsus pettumusena: "Vanemad tulid just selle etenduse jaoks nii lõuna-Eestist kui ka Rootsi laevalt tulid mõned just täna hommikul maha," räägib ta löödult. "Meil olid lapsevanemad, kes tõid keepe," osutab ta kõrval seisvale noorele emale. Lapsevanema sõnul oleks ta olnud valmis ka täna mõlemale etendusele kaasa aitama: "Mina oleksin oma lapse saatnud küll tantsima - eile saime ju hakkama ja oli ju soe!" Ka Viljandi Kesklinna kooli juhendaja Ene Rinki sõnul oleks võinud seda veidi rohkem kaaluda: "Tantsijad ju jaksavad ja on valmis! Nad nagunii on tulnud läbi valu ja vaeva siia peole. Eile oli ju hullem ilm ja saime hakkama," kiitis Rink lapsi. Kaheti suhtus otsusesse Viljandimaa kuraator Kati Grauberg-Langhurst, kes sai aru tehtud otsuse vajalikkusest: "Eks neil oli vaja otsustada, kumb pidu ära jätta, sest lapsi tuleb hoida. Ja täna poleks saanud ka toidutelgist varju otsida," mõtiskleb ta. Kuid ta avaldas samuti pettumust, et üldse kontserte ära jäeti.

FOTOD | Tantsijad kavatsevad koguneda Vabaduse väljakul "Meie olime valmis minema - ka eile organiseerisime kiirkorras lastele teed, et saaks kiiresti sooja. Aga eks me mõistame, et laste jaoks, kes on linna teises otsas, oli olukord veidi raskem ja kõigil pole nii vedanud nagu meil," tunnistas Grauberg-Langhurst. Viljandi Kesklinna kooli tüdrukud Anita, Anna Marii, Claudia ja Elis-Gertrud olid otsuses pettunud ja hea meelega oleksid edasi tantsinud ja kava järgi kõike teinud - on ju juba nii kaugele tuldud. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi tüdrukud olid aga üsna õnnelikud - eilne vihm ja tuul suutis neid ikka korralikult väsitada. Vaata videost!